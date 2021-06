Davutoğlu’ndan Erdoğan’a flaş SBK çağrısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin Konya Ereğli İlçe Başkanlığı'nın açılışında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“İÇİŞLERİ BAKANI SUÇLU İŞ ADAMI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMADI”

Türkiye'de hakkında kara para soruşturması başlatıldıktan sonra yurtdışına çıkan ve Avusturya'da tutuklanan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessiz kaldığını ifade eden Davutoğlu, şunları söyledi:

“Şu an Türkiye'de 2 grup var. Bir grupta esnaflarımız ve çiftçilerimiz, diğer grupta ise 100 binlerce dolar alan milletvekilleri ve 10 binlerce Euro alan gazeteciler var. Son gelişmelere dikkat edin. Şu an yurtdışında kaçak olan sözde iş adamı Sezgin Baran Korkmaz bir takım açıklamalar yapmaya başladı. Bu kişi, ‘Gazetecileri maaşa bağladım, benden bir gazeteci 10 milyon Euro istedi' diyor. Şu an Avusturya'da tutuklanmış bu kişinin Türkiye'de yurtdışına çıkışı Kasım ayında kaldırılıyor. İddia o ki Aralık ayında İçişleri Bakanı bunu çağırıyor ve uyararak yurtdışına çıkmasını sağlıyor. İçişleri Bakanı şu ana kadar bu suçlu iş adamıyla ilişkisi hakkında bir açıklama yapmadı. Cumhurbaşkanı da susuyor.”

“GIYABINDA HEMEN HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILMALIDIR”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'de yargılanması gerektiği çağrısında bulunan Davutoğlu, “Buradan Cumhurbaşkanını uyarıyorum. Vaktinde yine kendisi uyarmış ve ‘Reza Zerrab denilen bir takım gizli ilişkilerin içerisinde olan kişilere itibar etmeyin. Onu Türkiye'de yargılayın. Ondan kim rüşvet almışsa hesaba çekin' demiştim. Ama o Yapmadı. Şimdi Reza Zarrab, ABD'de Türkiye ve Cumhurbaşkanı aleyhine bir takım açıklamalar yapıyor. Şimdi tekrar uyarıyorum. Sezgin Baran Korkmaz'ın da Türkiye'de yargılanması lazım. Gıyabında hemen hukuki işlem başlatılmalıdır. Aksi takdirde bu aziz ülkeyi, onurlu devleti yine yurt dışındaki mahkemelerde suçlu durumuna düşürecek gelişmeler olur” dedi.