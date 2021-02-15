Davutoğlu’ndan Erdoğan’a tepki: Ey ehli vicdan artık ayağa kalk

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada Gara şehidi Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin annesine telefonla konuşmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir açıklamada bulunan Davutoğlu, şehitlere bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ise sabır diledi.

“ÜÇ GÜN TÜM FAALİYETLERİMİZE ARA VERDİK”

Günün birlik, empati ve terör örgütüne karşı dayanışma günü olduğunu vurgulayan Davutoğlu, partisinin kamuya açık bütün faaliyetlerini 3 günlüğüne ertelediklerini söyledi.

Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Gara şehitlerimizin acısı yüreğimizde. Gün birlik günüdür. Gün hain terör örgütüne karşı dayanışma günüdür. Gün empati, samimiyet ve duyarlılık günüdür.

* Bu bilinçle şehitlerimizin haberi düşer düşmez, partimizin kamuya açık bütün faaliyetlerini 3 günlüğüne erteledik ve gerekli dayanışma mesajlarını vermekte bir an bile tereddüt etmedik.

* Önemli olan ülkemizin itibarı ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcılığıdır. Bu bağlamda operasyonla ilgili zihnimizde çok haklı sorular olmasına rağmen gerek planlamasında, gerek uygulanmasında gerekse kamuoyuyla iletişimde ciddi hatalar yapılmış olmasına rağmen bunlara hiç atıfta bulunmadık.

“ŞEHİT ACISINI SİYASİ PROPAGANDAYA ALET ETTİLER”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongrede acılı şehit annesini aramasına tepki gösteren Davutoğlu, şunları söyledi:

* Biz bu hassasiyeti göstermeye çalışırken, Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti yönetimi coşkulu kongrelere devam etti. Empati yapılması gereken yerde tamamıyla siyasi propaganda amaçlı mesajlar vermeye devam etti.

* Ama en acısı ise coşkulu bir kongre salonu ortamında daha evladının acısını yüreğinde taşıyan bir annenin hıçkırıklarına aldırmaksızın onunla milyonlarca kişinin önünde konuşarak bir siyasi propagandaya bu şehit acısını alet etmesidir. Bu çok acı bir manzaraydı.

“EY EHL-İ VİCDAN, ARTIK AYAĞA KALK”

“Şehitlik kutsal bir makamdır ve şehit anneleri en yüce şahsiyetlerdir” diyen Davutoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

* Hepimizin duyarlı olması gereken bir andayız. Ancak böyle bir manzara karşısında şimdi bütün Ak Parti’ye samimiyetle oy vermiş geniş kitlelere de seslenerek ifade etmek istiyorum.

* Bir kez daha bu manzaraya ıslah etsinler, Sayın Cumhurbaşkanı, yöneticiler ve ilgili herkes. Eğer içlerine siniyorsa, eğer bu manzaradan memnunlarsa diyecek bir sözümüz yok. Ama içlerine sinmiyorsa bir muhasebe yapsınlar.

* Buradan sesleniyorum Ey ehl-i vicdan, artık ayağa kalk. Milli, dini, manevi değerlerimizin bu derece istismar edilmesi, şehitlerimizin acısının üzerinden bile siyasi rant sağlamaya çalışılması karşısında vicdanların ayağa kalkması gerekiyor.

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