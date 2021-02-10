Davutoğlu’ndan Erdoğan’a uzay eleştirisi: Bana Sovyet dönemini hatırlatıyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin siyasi ahlak reformu olarak tanımladığı Temiz Siyaset Belgesi’ni kurmaylarıyla birlikte düzenlediği tanıtım toplantısıyla açıkladı.

“BANA, SOVYET DÖNEMİNİ HATIRLATIYOR”

Toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “Yeni anayasa” çağrısı ve “Ay’a gidiyoruz” açıklamasının gündem değiştirme girişimi olduğunu söyledi. Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Cumhurbaşkanı önce şunu itiraf etmeli, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçmekle hata yaptık demeli, bu hatasını kabul etmeli sonra çıkıp buyurun hep beraber tartışmalıyız demeli. Gerçek gündem ne biliyor musunuz?

*O yandaş gazetenin yayınladığı baş sayfa. Bunu unutturamazlar bize, halk da bunu unutmaz. Bir gün inşallah Türkiye’de uzay çalışmalarına ağırlık vererek, uzayda da çok etkili bir konuma geleceğiz.

*Ama Ay'a gideceğiz derken akşam pazar artıklarını toplayan yoksulların halini görmeden bunu söylemek tipik Sovyet dönemini hatırlatıyor bana. O sistem çöktü, Çünkü sıradan bir insanın ihtiyaçlarını karşılayamayan, sıradan bir vatandaşın hukukunu gözetmeyen bir yapı uzay yarışına girdiğin de bir bakar ki altı boşalmış, toplumsal güven kalmamış dolayısıyla bunlar propaganda malzemesi olarak sunulan hususlar.

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