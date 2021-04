Davutoğlu’ndan hükümete ‘Ayvatoğlu’ tepkisi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Kozan 1. Olağan İlçe Kongresi’nde konuştu.

“SANKİ KENDİ DAMAT BAKANINI KENDİ ATAMADI…”

Naci Ağbal'ın gece yarısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alınmasını ve ardından döviz kurlarında yaşanan yükselişi vurgulayarak hükümetin ekonomi politikalarını sert sözlerle eleştiren Davutoğlu, “Döviz kurları oynayınca ne yaptılar? Sanki Cumhurbaşkanı'nın olayda hiç suçu yok, sanki o insanları o getirmedi, sanki kendi damat bakanını kendi atamadı, sanki kararları kendisi almıyormuş gibi Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdi. Arkasında da Türkiye Cumhuriyeti tarihi için, devlet kültürümüz için bir yüz karasıdır; kendi damat bakanı, kayınpederiyle bile konuşmadan ve Cumhurbaşkanı olarak da ondan izin almadan İnstagram'dan istifa etti. Bunlar; Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hiç görülmemiş bir şekilde, bir bakan saygısızca İnstagram'dan istifa etti, çekti gitti” şeklinde konuştu.

“BAKAN GİTTİ AMA GÖLGESİ BURADA”

“Hâlâ nerede olduğunu bilen yok” diyen Davutoğlu, “Kozanlılar gördünüz mü? Bir kayıp ilanı verelim, buralara uğramış mıdır bilmiyorum… Uğrayamazlar, halkın arasına giremezler. Makamlardayken saygı görmek kolaydır. Mesele; makamı bıraktıktan sonra halkın içinde alnın açık dolaşabiliyor musun? Gitti bakan, hala haber yok ama gölgesi burada. Gölgesi her yerde. Neden? 4 ay sonra rövanşını aldılar. Eski bakanın ve abisinin himayesindeki basın yayın organları kampanyayı yürüttüler, Naci Ağbal Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bir gece yarısı görevden alındı. Bu adet de yeni çıktı… Eskiden gece 1'de, 2'de darbe olurdu; şimdi gece 1'de, 2'de kararnameler bir yayınlanıyor, ekonomide darbe oluyor, bir yayınlanıyor üniversitelerde darbe oluyor, bir yayınlanıyor siyasette darbe oluyor. Gece 1, 2'yi neden beklersiniz, gün ortasında açıklayın da millet tepki versin” açıklamasında bulundu.

“MERKEZ BANKASI BAŞKANI DEĞİŞİMİNİN MALİYETİ 675 MİLYAR TÜRK LİRASI”

Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

* O Merkez Bankası Başkanı değişimi sonrasında Türk Lirası yüzde 10-11 değer kaybetti. Borsa yüzde 12-13 değer kaybetti. Bunun, Türkiye'nin toplam borcuna maliyeti ek bütçe olarak 525 milyar Türk Lirası.

* Kamunun döviz cinsinden yurt içi ve yurt dışı borçları 115 milyar Türk Lirası arttı bir gecede. Kamu Özel İşbirliği Ortaklıklarından bütçeye ek olarak binen miktar, 135 milyar Türk Lirası. Özel sektörün borçlarına binen de 275 milyar Türk Lirası. Bir de ülkenin risk primi yükseldi, oradan da 150 milyar Türk lirası geldi. Toplam 675 milyar Türk Lirası.

“BU PARAYLA 1.5 MİLYAR İNSAN AŞILANIRDI”

Davutoğlu, bu parayla yapılabilecekleri şöyle sıraladı:

* Bir yıl boyunca 1 milyon 200 bin esnafımıza 5 bin lira, 1.5 milyon çiftçimize ayda 5 bin lira destek verilebilirdi. 13 milyon emeklimize ayda bin lira bir yıl destek verilebilirdi.

* 8.5 milyon işsiz ve yardıma muhtaç aileye bir seferliğine 8 bin 500 lira verilebilirdi. 81 ile 81 hastane yapılıp, her bir öğrencimize bir tablet ve ücretsiz sınırsız internet imkanı verilebilirdi. 1.5 milyar insan da aşılanırdı.

“SEN NEREDEN BULDUN BU PARAYI?”

Lüks bir aracın içerisinde uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyaya düşen ve şatafatlı hayatı dikkat çeken AKP Genel Merkez personeli Kürşat Ayvatoğlu'na ilişkin de açıklama yapan Davutoğlu, “Bugün iktidarın ofis çalışanı diye ilan ettikleri bir şahıs eğer bu kadar lüks bir hayat sürebiliyorsa, birilerinin sorması lazım: Sen bu imkanı nereden buldun? Sen 28 yaşında bir gençsin… Bakın 20'li yaşlardaki 50 bin insan Adana Büyükşehir Belediyesi'ne iş için başvurmuş. Çok cüzi maaşlara razılar. ‘Sen nereden buldun bu parayı' diye sormaları lazım. Sormazlar o yukarıdakiler, altta çalışan ofis çalışanına. Çünkü kendileri de aynı imkanlara siyaset üzerinden geldiler” dedi.

“SİZİN VATAN EDEBİYATINIZIN NE KIYMETİ VAR?”

Davutoğlu, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:

* Bunlar, ülkenin üzerine çöken bu ekonomik karabasanı unutturmak için her gün milliyetçilik taslıyorlar, her gün ‘milli beka' diyorlar, her gün vatan millet edebiyatı dile getiriyorlar ve milletin, özellikle de gençlerin kafasındaki vatan-millet-din kavramlarını da maalesef sarsıyorlar.

* Bugün eğer gençler deizme yöneliyorsa; önde gidenlerin, bütün bu kul hakkına girdiklerini gördükleri kötü örnekler dolayısıyla sorguluyorlar. Eğer bugün ‘vatan vatan' diye her gün nutuk atanları dinleyen gençler bu vatan topraklarını bırakıp gurbete gitmeyi düşünüyorlarsa, sizin vatan edebiyatınızın ne kıymeti var?.