Davutoğlu’ndan iktidara çağrı: Bu 10 tedbiri alın

‘Milletin Sesi, Geleceğin Reçetesi’ programı kapsamında, sosyal medya üzerinden yayımladığı videoda Ahmet Davutoğlu, iktidara 10 maddeden oluşan tedbir planı konusunda çağrıda bulundu.

Davutoğlu, videoda “Yaşadığımız küresel salgın maalesef ülkemizdeki tüm işletmeleri vurmuş, kötü ve liyakatsiz yönetim anlayışından dolayı tüm bu alanlarda faaliyet gösteren işletmeci ve çalışan her bir ferdin hayatını olumsuz yönde etkilemiş, umutlarını tüketmiştir. İşin en acı tarafı da beceriksizliklerini kabul etmeyen koalisyon iktidarı temsilcileri neredeyse yok olma noktasına gelen esnafımızı artık görmez olmuş, neredeyse varlıklarını inkar eder olmuştur” diyerek, sözlerine başladı.

KIRAATHANE ESNAFI AÇLIK SINIRININ ALTINA DÜŞTÜ

Covid-19 salgınından en fazla mağdur olan esnafın ise kıraathane işletmecileri olduğunu kaydeden Davutoğlu, “Türkiye genelinde 100 binden fazla kıraathane işletmesinde 400 binden fazla çalışan zor şartlarda geçimlerini sağlamak durumunda kaldılar. Kıraathane ve benzeri işletmeler 15 Mart 2020'den bu yana fiilen çalışamamakta, işletmelerini açsalar bile iş yapamamaktadır. Kıraathane esnafı, bu dönemde açlık sınırının altına düşmüştür. Bir taraftan süre ve sayı kısıtlamaları, diğer taraftan sadece çay satabilme izni masrafların çıkarılabilmesini bile mümkün kılmamaktadır” diye konuştu.

BORÇ ERTELEMELERİ ÇÖZÜM OLMADI

Davutoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

* Gelecek Partisi olarak, salgının en başında da belirttiğimiz üzere zor durumdaki işletmelerin devlete yaptığı mecburi ödemelerin yani SGK primleri, vergiler, kiralar gibi ödemelerin birkaç ay ertelenmesi krize çare olamamaktadır.

* Asıl çözüm, bu vergi ve primlerin yaşadığımız olağanüstü dönem için kaldırılması, kira, fatura gibi giderlerin ise hibe olarak karşılanmasıdır. Bunu yapmak bir lütuf değil, esnafa “geçim tezgahını kapat” ya da “kısıtla” diyen devletin sorumluluğudur. Borç ertelemesi çözüm olmamaktadır.

* Kıraathane ve benzeri işletmeler sürdürülemez duruma gelmiştir. Kıraathane işletmelerinin kiraları, vergileri, SGK primleri, elektrik, su, personel, doğal gaz giderleri devam etmekte olup mevcut koşullar altında bu giderlerin ödenmesi mümkün değildir.

İŞTE ÖNERİLER

Partimizin ilgili kurullarının kıraathane işletmecileri temsilcileri ile yaptığı toplantılar neticesinde ortaya çıkan tabloya göre acilen şu tedbirlerin alınması gerektiği anlaşılmıştır:

1- Kredi sicilleriyle ilgili yeni bir düzenleme getirilmelidir.

2- Gelir kaybı desteği salgın sonuna dek devam ettirilmelidir.

3- Tüm kredi borçları yıl sonuna kadar faizsiz olarak ertelenmelidir.

4- SGK primleri dondurulmalı ve vergi affı getirilmelidir.

5- Kıraathane esnafına kira yardımı yapılmalıdır.

6- Hibe ve kira desteği salgın süresince devam ettirilmelidir.

7- TV abonelik ücretleri iade edilmelidir.

8- Kıraathane esnafına Ramazan ayına özel özel bir ödenek ayrılmalıdır.

9- Bir iki yıl geri ödemesiz “0” faizli kredi desteği verilmelidir.

10- Birikmiş elektrik, doğalgaz, su faturaları hibe yoluyla karşılanmalı ya da yıl sonuna kadar ertelenmelidir.