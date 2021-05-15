Davutoğlu’ndan iktidara ‘pazartesi’ tepkisi

AKP teşkilatı ile video konferans yöntemiyle dün düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan “Milletimize söz verdiğimiz şekilde pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz.

Detayları kabine toplantısının ardından milletimizle paylaşacağız” ifadelerini kullanmıştı.

“SİZİN GÖREVİNİZ MİLLETE HİZMET Mİ, MİLLETE EZİYET Mİ?”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından Erdoğan’ın sözlerine sert tepki gösterdi.

Davutoğlu, “Yeni normalleşme kararlarını açıklamak için neden pazartesi gününü bekliyorsunuz? Sizin göreviniz millete hizmet mi, millete eziyet mi? Eğitim ne olacak? Dükkanlar, restoranlar açılacak mı? Neresi kapalı, neresi açık olacak? Plansız, programsız ülke yönetilemez!” dedi.