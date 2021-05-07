Davutoğlu’ndan MEB’e resimli tepki

Sosyal medyadan tepkisini dile getiren Davutoğlu, “Milli Eğitim Bakanlığı tutmuş çocuklarımıza Hayalimdeki Çin resim yarışması düzenliyor. Bizim hayalimiz ise Doğu Türkistan…” dedi.

ÇOCUKLARA RESİMLE ÇAĞRIDA BULUNDU

Sosyal medya paylaşımında ‘Hayalimdeki Çin’ başlığıyla bir çocuğun resmettiği ‘Doğu Türkistan’ temalı resmi de paylaşan Davutoğlu, “Sevgili çocuklar siz de ata yurdumuzdaki kardeşlerinizin zulümden kurtulmasının hayalini resme dökün ve bu yarışmaya gönderin. Görmek istemeyenlere inat!” çağrısında bulundu.

“KARDEŞLERİMİZİ HANGİ KİRLİ PAZARLIĞA ALET ETTİNİZ?”

Davutoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Bugün ‘Çin’den aşı gelecekti, nerede’ diye soranlar, dün Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin” açıklamasına dün akşam tepki göstermişti. Davutoğlu, “Siz aklınızı, vicdanınızı yitirmişsiniz! Aşı işini elinize yüzüne bulaştırdığınız yetmediği gibi mazlum Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi hangi vicdanla kirli pazarlığınıza alet ettiniz? Utanın!” ifadelerini kullanmıştı.