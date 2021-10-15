Davutoğlu’ndan sert tepki: Halk dolar mağduru, bunlar dolar zengini

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Bir tarafta 18 milyar dolar gibi rivayetlerle kendi ve oğlunun serveti dışarıda olduğu konuşulan siyasiler var, bir tarafta milyon dolarlık rüşvetler alanlar var, bir kalemde milyar dolarca vergi borcu silinen müteahhitler var. Bunlar milyon dolarla yaşayanlar. Kaçıp giden damat bakan 'Dolarla ne işiniz var' dedi ya. Dolarla işi olanlar bunlar. Halk dolar mağduru, bunlar dolar zengini" dedi.

Orhan BOZKURT

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Van'da Sivil Toplum Kuruluşları (STK), kanaat önderleri ve basın ile bir araya geldi. Van’da gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Davutoğlu, Erciş ve Van’ın yüreğine altın harflerle yazıldığını belirterrek, “Biz halktan korkup kaçan olmadık hiçbir zaman” diye konuştu.

Başbakanlığı döneminde hiçbir sokağa, caddeye isminin verilmesini istemediğini söyleyen Davutoğlu, “Bizim adlarımızı sokaklara, bulvarlara değil, adımızı milletin kalbine yazmaktan başka hedefimiz olmamıştır” dedi.

“PANKARTLARIMIZ İNDİRİLDİ”

Davutoğlu, düzenlediği ziyaretlerde posterlerinin, afişlerinin indirildiğini ifade ederek, “Çaldıran’da özel mülklerde bile pankartlarımız indirilmiş ve her yere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resimleri asılmış. İl Başkanımız biraz hüzünlenmiş. Vanlılar, bu yapılanlara üzülmesin. Bizim ismimiz yazılmaz kendimiz yazılırız, resmimiz olmaz kendimiz geliriz” diye konuştu.

Davutoğlu, “Bir ülkeyi yönetenleri bekleyen felakat hasımları değil, o ülkenin yöneticileirnin halktan kopması, halkın yaşadığı şartları bilmemesidir” dedi.

“BUNLARIN GÖZLERİ KÖR OLDU”

Davutoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

* Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir üye ‘gençler ülkeden kaçıp gitmenin yollarını arıyorlar’ dedi. Güzergahları neymiş biliyor musunuz? Meksika’ya gidiyorlarmış bazı organizasyonlar üzerinden. Meksika’dan ABD’ye illegal giriş yaptıkları için tutuklanıyorlarmış.

* Kelepçeli ve ayakları bağlı olarak bir ay tutulduktan sonra Kanada’ya sınır dışı edilip, Kanada’da iş arıyorlarmış. Ben bunu duyduğum gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin diyor ki; ‘Gençler yurt dışına dünyayı tanımaya gidiyorlar, kaçtıkları falan yok, Dünyayı tanımak için gidiyorlar, iş bulamadıkları için değil.’ Bunların gözü kör oldu. Gençleri göremiyorlar.

* Sayın bakan, o gençler sizin çocuklarınız, yakınlarınız gibi ceplerinde dolarla yurt dışına gitmiyorlar. Türkiye’de ana yurtlarında, ana vatanlarında aş, iş bulamadıkları için gidiyorlar. Yüreğim dağlanıyor.

“HALK DOLAR MAĞDURU, BUNLAR DOLAR ZENGİNİ”

Açıklanan Dünya Sefalet Endeksi’ne de dediğinen Davutoğlu, “156 ülke arasında Türkiye 21. olmuş. Kongo’dan, Irak’tan hepsinden daha gerideyiz. Hani diyor ya Cumhurbaşkanı Avrupa’da millet gaz bulamıyor. Avrupa’nın birinci sırasında Türkiye var” dedi.

Davutoğlu’nun konuşmasında ön çıkan satır başları:

* Bir tarafta 18 milyar dolar gibi rivayetlerle kendi ve oğlunun serveti dışarıda olduğu konuşulan siyasiler var, bir tarafta milyon dolarlık rüşvetler alanlar var, bir kalemde milyar dolarca vergi borcu silinen müteahhitler var… Bunlar milyon dolarla yaşayanlar.

* Kaçıp giden damat bakan ‘Dolarla ne işiniz var’ dedi ya… Dolarla işi olanlar bunlar. Halk dolar mağduru, bunlar dolar zengini. Dolar mağduru olanlar 1500 TL ile geçinmek zorunda olan emekli. 2800 lira asgari ücret alan yüzde ellilik vatandaş dilimi.

* Milleti bölücülükle suçlayan bu iktidar var ya…Kendilerine bizim gibi “Biraz yola gelin, yolsuzlukları bırakın, halkın hakkını kimseyi yedirtmeyin” dediğimiz için ihanetle suçlayanlar var ya… Gerçek bölücüler onlar!

* Ahırını bozmuş, geride kalan hayvanını kesime göndermiş ziraatçi. Emeklilikte yaşa takılanlar, KHK’lılar, sivil ölüme terk edilenler, gençler… İşte toplumu bölen tablo bu.

9 KHK mağdurları… Beraat etmiş. Öğretmen ama görevine iade edilmiyor, OHAL komisyonunda bekliyormuş. Öte yandan, darbenin en üst düzey askeri paşasının kardeşi büyükelçi oluyor. Bir öğretmenin Bank Asya’daki hesabı sebebiyle ihraç ediliyor. Adalet mi bu?