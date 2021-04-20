Davutoğlu’ndan Ticaret Bakanı’na: O koltuk size haram, derhal istifa edin

Ticaret Bakanlığı, Bakan Ruhsar Pekcan'ın eşinin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Nanoksia Biyoteknoloji firmasından dezenfektan alımı yaptığını ancak alımların piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda gerçekleştirildiğini açıkladı.

“HİÇ UTANMANIZ YOK MU?”

Bu açıklamanın ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sert bir açıklama yaptı.

Bakan Pekcan’a tepki gösteren Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Özürleri kabahatlerinden büyük! Ticaret Bakanlığı açıklama yapıyor, “Evet, bakanın firmasından mal aldık ama ucuza.”

* Sayın Bakan, sizin hiç utanmanız yok mu? Derhal istifa edin! O koltuk size haram!