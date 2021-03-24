Dayısı genç kızın kâbusu olmuştu… Yeni gelişme

Ortahisar ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi S.H.B, geçtiğimi pazar günü anneannesinin evine gitti. Bu sırada eve gelen dayısı Emrah B, tarafından 4 saat rehin tutulan genç kız polise giderek şikayetçi oldu. Ancak gözaltına alınan dayı uzaklaştırma kararı verilerek serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

Dayısını serbest bırakılması üzerine korkuya kapılan genç kız, yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sesini duyurmaya çalışan S.H.B, “Dün akıl sağlığı yerinde olmayan dayım tarafından anneannem ve ben 4 saat rehin alındık. Ölüm ile tehdit edildik. Ağzımda torpil patlatma girişiminde bulundu.

Daha önce bir sürü dosyası olmasına rağmen sadece uzaklaştırma kararı ile serbest bırakıldı. Bir caninin tutuklanması için benim ya da ailemden birinin ölmesi mi gerekiyor. Dün saatlerce psikolojik şiddet ve ölüm tehlikesi içindeydik” diyerek yardım isteyip dayısının tutuklanmasını istedi.

ADALET YERİNİ BULDU

Genç kızın sosyal medyadan yaptığı yardım çağrıları karşılık buldu ve Cumhuriyet savcılığı Emrah B’nin serbest bırakılmasına itiraz etti. Bir kez daha gözaltına alınan dayı, bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.H.B, dayısının tutuklanmasını, “Hepinizin sayesinde Emrah B. tutuklandı. Sessiz kalmayan sesimi duyuran herkese çok teşekkür ederim. Sosyal medyadan sesimi duyan ve sessiz kalmayan yetkililere de teşekkür ederim” ifadelerini kullanarak duyurdu.