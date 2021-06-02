Deepfake uygulamasıyla akılalmaz şantaj

Samsun’da bir özel eğitim kurumunun sahibi olan Ergin Zorlu’ya, bir süre önce sosyal medyadan başlayan tehdit ve şantajlar, telefonuna gönderilen bir link sonrası daha da büyüdü. İddiaya göre, yurt dışından bir telefon numarasından Zorlu ile iletişime geçen kimliği belirsiz kişiler, talep ettikleri parayı göndermemesi halinde ise uygunsuz görüntüleri ailesiyle paylaşacaklarını ileri sürerek tehdit ve şantajda bulundu.

Suç örgütü olduğunu öne sürdüğü kişi ya da kişiler tehdit ve şantaj yaparak Zorlu’dan 100 bin euro istedi. Elindeki görüntü ve mesaj kayıtlarıyla beraber Ankara’da ve Samsun’da avukatları aracılığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Ergin Zorlu, suç duyurusunda bulundu.

VATANDAŞLARI UYARDI

Sosyal medya hesaplarından yakın çevresini bir açıklama yaparak uyaran Zorlu, şunları kaydetti:

* Bir süredir şahsıma yönelik olarak tehdit içerikli arama ve mesajlaşma içerikleri ile benden yüksek meblağlarda taleplerde bulunan suç örgütü üyesi olduğu kanaatinde olduğum kişiler ile mücadele etmekteyim.

* Ancak söz konusu tehdit ve şantajlar, şahsıma ait olmayan fotoğraf ve videolar ile 01.06.2021 tarihinde evlilik birliğime ve aileme yöneldi. Tarafıma ait olduğu iddia edilen gerçeğe aykırı video, fotoğraf vs. paylaşımlarının tarafıma ait olmadığını belirtmek isterim.

* Bu kişiler mesajlaşma üzerinden virüs içerikli link göndererek telefon ve bilgisayarlarınızda kayıtlı bulunan tüm bilgilere ulaşım sağlayıp, sosyal medya ve banka hesaplarınıza kadar ele geçiren bir suç örgütü olduğu için şahsım adına sizi de uyarmak amacıyla söz konusu açıklamayı yapmayı kendimde vatandaşlık görevi olarak görmekteyim” ifadelerini kullandı.

Şantajcılar Zorlu’ya gönderdikleri mesajlarda “Ben buraya istediğim şeyi koyarım. Seni de istediğim yere monte ederim. Keyfin bilir. Bu videoyu oturur ailenle birlikte izlersin” diye yazarak videonun sahte olduğunu kabul ettikleri dikkat çekti.

DEEPFAKE NEDİR?

Deepfake, derin öğrenme, ham verilerden aşama aşama daha üst düzey özelliklerin elde edilmesi için birden çok makine öğrenimi algoritmasını kullanan gelişmiş bir Yapay Zeka (AI) yöntemidir. Bu metot, insan yüzü gibi yapısal olmayan verilerden öğrenme kabiliyetine sahiptir.

Örneğin, bir yapay zeka fiziksel hareketleriniz üzerine veri toplayabilir. Ardından bu veri, GAN (Üretken Çekişmeli Ağ) yoluyla bir Deepfake video oluşturmak üzere işlenebilir. Oluşturduğu görüntüleri sürekli eğitim setiyle karşılaştırdığı için sahte görüntüler giderek daha inandırıcı hale gelir.

Bu durum Deepfake’i daha da tehlikeli bir tehdit haline getirir. Ayrıca GAN’lar fotoğraf ve videoların yanında başka verilerin de sahtesini üretebilir. Aslında, aynı Deepfake makine öğrenimi ve sentezleme teknikleri, sahte sesler üretmek için de kullanılabilir.

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