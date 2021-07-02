Defalarca ameliyat sözü verilen yaşlı kadın ameliyat edilmedi, yakınları isyan etti: Doktor tarafından tehdit edildik

87 yaşındaki Ayşe Dudu Batı iddiaya göre 1 hafta önce, kemik erimesi sonucu kalça protezinin yerinden çıkması üzerine yakınları tarafından Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan incelemelerin ardından Ayşe Dudu Batı'ya 3 gün sonrası için ameliyat yapılacağı söylendi.

Geçtiğimiz pazartesi günü yakınları tarafından hastaneye götürülen yaşlı kadının yatışı yapıldı ancak yoğunluktan dolayı ameliyatının bir gün sonrasına ertelendiği söylendi. Salı günü ameliyat olmayı bekleyen yaşlı kadına bu kez de yoğun bakımın dolu olduğu gerekçe gösterilerek, ameliyatının bir kez daha ertelendiği belirtildi ve hastaneden gönderildi.

“AMELİYATI YAPACAK DOKTOR TARAFINDAN HAKARET VE TEHDİDE UĞRADIK”

Ameliyatın 2 kez ertelenmesine tepki gösteren yaşlı kadının kızı Emine Abalı, ameliyatı yapacak olan doktor A.K. tarafından tehdit ve hakarete uğradığını söyledi.

Annesinin ameliyat için 2 gündür aç ve susuz beklediğini ifade eden Emine Abalı yaşadıklarını şöyle anlattı:

* Cuma gününden beri annemi tedavi ettirebilmek için uğraşıyoruz. Pazar gününden beri annem ameliyat edilecek diye bir şey yiyip içmesine izin verilmiyor. 2 kez ameliyatı ertelendi. Son olarak salı günü de ameliyatı ertelendi. Ben de sağlık çalışanlarına ‘yaşlı bir kadın ameliyat olacak diye günlerdir aç ve susuz kalıyor. Buna sağlıklı bir insan bile dayanmaz' diyerek tepki gösterdim.

* Ben bunu söyledikten sonra ne suratımıza kapı çarpılması kaldı ne de tehdit kaldı' Son olarak ameliyatı yapacak olan doktor A.K. parmağını sallayarak, ‘hatır gönül için iş yapıyorum, sizden para bile istemedim. Yapmak zorunda mıyım lan' diyerek çıkıştı. Parmağını öyle sallıyordu ki gözüme sokacak gibiydi.

* Daha sonra çevredekilerin araya girmesiyle üzerine doktor ‘ben ortaya söyledim' sonra da ‘lan hakaret değil ki ‘' diyerek annemi ameliyat etmeden taburcu etti. Annemi hastanede ameliyat ettirmek için yaptığımız tüm görüşmeler olumsuz neticelendi. Ameliyat olamadığı için de günlerdir ağrılar yaşıyor. Annemi şimdi mecburen başka bir hastanede ameliyat ettireceğiz.

“ŞİKAYETÇİ OLDUK”

Doktor ve hastane yönetimi hakkında şikâyetçi olduğunu söyleyen Abalı, “Tedavi edilmek için geldiğimiz hastanede defalarca yaşlı bir kadının ameliyatını ertelediler. O da yetmedi tehdit ve hakaretlere maruz kaldık. Şiddeti bu kez biz gördük. Hastane ve doktor hakkında şikâyetçi olduk' dedi.