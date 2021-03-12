Definecilerin evinden 4 milyar liralık değerli taş çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis 5 ayrı ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Baskınlarda elmastan daha değerli olduğu belirtilen painete taşı ele geçirildiği iddia edildi. Bir karatının yaklaşık 70 bin dolar değerinde olduğu belirtilen madenin 1,5 kilo ağırlığında olduğu açıklandı.

Tarihi mekanlarda yaptıkları kaçak kazılar sırasında painete taşını bulduklarını iddia eden 7 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 2 adet tarihi eser aramada kullanılan dedektör ve biri yarı otomatik olmak üzere 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ön inceleme raporu için Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü görevlilerine gösterilen taşların painete taşı olduğu iddia edildi. Taşların değerli taşlar olduğu 1 karatının 60 -70 bin dolar aralığında olduğu söyleniyor.

Yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 7 şahıs hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefetten adli tahkikat başlatıldı.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

PAİNETE TAŞI

Painite çok nadir bir borat minerali. İlk olarak Myanmar’da İngiliz mineralog ve mücevher satıcısı Arthur C.D tarafından bulundu. 1950’lerde yeni bir taş olarak keşfedilene kadar yakut olarak tanımlandı. Nadir bulunan taşın karatının yani kabaca 0.2 gramının 60 bin dolar olduğu belirtiliyor. Ele geçirilen taş painete ise, basit bir hesapla değeri 4 milyar lira tutuyor.





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