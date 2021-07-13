Dehşet görüntüleri gerçek çıktı, kanıt yok deyip kabul etmedi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince 31 Aralık 2020 tarihinde IŞİD’e yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda; 8 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve 8 Ocak 2021 tarihinde emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da yakalanarak tutuklanan Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. isimli şahsın IŞİD terör örgütünün Suriye ve Irak'ta hakim olduğu bölgelerde 2014-2017 yılları arasında tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde “eğitim bakan yardımcısı” olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şahsın, yine aynı bölgelerde esir aldığı kişileri vahşice katlettiği ve bu eylemlerin görüntülerini kaydederek sosyal medya platformlarında da yayınladığı belirlendi. Öte yandan, 8 Ocak 2021 tarihinde tutuklanarak cezaevine sevk edilen şahsın üzerinden gözaltında olduğu süreç içerisinde kendi fotoğrafının bulunduğu Irak ve Suriye kimlikleri de çıkmıştı.

YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Tutuklu sanık A.Z.A.A.D. hakkında ‘anayasayı ihlal’ ve ‘anayasayı ihlal suçunu işlemek için tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın 3'üncü celsesi bugün görüldü. Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmaya sanık A.Z.A.A.D., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Avukatının duruşma salonunda hazır bulunduğu davada, tutuklu sanık tercüman yardımıyla savunmasını gerçekleştirdi. Gerçekleşen duruşmada tutuklu sanığın eşi A.R. SEGBİS aracılığıyla Bursa ilinden davaya tanık olarak katıldı.

“EŞİM IŞİD MENSUBU DEĞİLDİR”

Tutuklu sanık A.Z.A.A.D.'nin eşi olan tanık ise eşinin IŞİD mensubu olmadığını belirterek, “Sanığın karısıyım. Eşim IŞİD mensubu değildir ve sadece Suriye'de yaşıyordu. Bana emniyetteki ifademdeki çelişki sebebiyle sordunuz. Ben eşimin Rakka'da yanına gittiğimde eşimin üzerinde askeri yelek, silah ve IŞİD’li gibi olduğunu söylemedim. Eşimin Rakka'ya neden gittiğini bilmiyorum sadece Şam'a gitmek istiyordu ve Rakka'da ne kadar kaldığımızı da bilmiyorum. Eşimin hakkında emniyette ifadem alınırken eşimin eğitimlerde görev aldığı ve buna bağlı olarak maaş aldığını söylediğim doğrudur ama o anda çok korktum ve bir an önce çocuklarıma kavuşmak istiyordum. Aslında kocamın IŞİD içinde eğitimde görevli olduğunu ve buna bağlı olarak maaş aldığını bilmiyorum” dedi.

“HAMİLE OLDUĞUMU SÖYLEDİM AMA KABUL ETMEDİLER”

Tutuklu sanığın tanık eşi Ürdün'e dönmek istediğini fakat Ürdün sınırından alınmadıklarını belirterek, “Ben Ürdün'e dönmek için Ürdün istihbaratıyla konuştum ve hamile olduğumu söyledim ama kabul etmediler neden beni kabul etmediklerini bilmiyorum. Benimle birlikte Ürdün sınırında çok kişi vardı. Ürdün görevlileri ise gruba karşı ‘Siz IŞİD’lisiniz sizi kabul etmiyoruz, dönün’ dediler. Türkiye'ye geldik ve gelirken yanımızda Ürdün'e ait kimlik belgeleri olmadığı için kendimiz Suriyeli olarak gösterdik ama eşimin kendini neden Iraklı olarak kayıt yaptırdığını bilmiyorum” diye konuştu.

“BENİM KAFA KESTİĞİME DAİR BİR AN BİLE YOKTUR”

Duruşma sırasında söz hakkı verilen tutuklu sanık A.Z.A.A.D., katliam videosunun izledikten sonra bunun montaj olduğunu ve aksini söyleyen raporu da kabul etmediğini belirterek, “Tanık olarak konuşan eşimin söylediklerine bir diyeceğim yoktur. Video ile ilgili hazırlanan uzman raporunu kabul etmiyorum. Videonun bana ait olan kısmında her ne kadar videoda olsam da benim kafa kestiğime dair biran bile yoktur. Videoyu beraber izledik ve benim yüzüm videoda gözükmüyor ben bu raporu kabul etmiyorum” şeklinde konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tanık, sanık ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti, videoda öldürülen kişinin kimlik bilgileri için Ürdün Büyük Elçiliğine yazılan müzekkerenin akıbetinin sorulmasına, ölen kişinin kimlik bilgilerinin gelmesi durumunda duruşma gününü beklemeksizin dosyanın mütalaasının sunulması için iddia makamına bildirilmesine, eksik hususların giderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 23 eylül 2021 tarihine erteledi.