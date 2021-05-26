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Dehşet! Sokaktan geçenleri rastgele bıçakladı

İstanbul Küçükçekmece'de yoldan geçen iki kişiyi rastgele bıçaklayan şüpheli, bir kişiye de odunla vurup darbetti. Bıçaklama anı kameraya yansırken, yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Güncellenme: 23:06, 26/05/2021
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Dehşet! Sokaktan geçenleri rastgele bıçakladı

Olay, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, iki kişi sabah namazından döndükleri sırada Suriye uyruklu A.K.A. tarafından caddenin farklı yerlerinde bıçaklandı.

İki kişiyi rastgele bıçaklayan şüpheli başka bir kişiyi odunla vurup darbetti. Bıçakla yaralananlar hastaneye kaldırılırken bir kişinin bıçaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar ve yakınları karakola giderek şikâyetçi oldu. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli A.K.A. yakalanarak, gözaltına alındı. DHA

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