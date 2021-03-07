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Dehşete düşüren görüntü! Son anda kurtarıldı

İstanbul Güngören’de bir dairede çıkan yangında evde tek başına bulunan akli dengesi bozuk bir kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken yaralı olarak kurtarılan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Güncellenme: 10:41, 07/03/2021
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Olay, saat 07:30 sıralarında Güngören Ahmet Nafiz Gürman Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta yaşandı. Dört katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evde tek başına bulunan akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen Çetin Özkan evde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken evde mahsur kalan Çetin Özkan'ı evden çıkardı. Sağlık ekipleri yangında yaralanan Özkan'a ilk müdahalesini olay yerinde yaparak hastaneye kaldırırken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

istanbul Sağlık yangın
Yayınlanma Tarihi:10:31,