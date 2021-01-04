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Deli Dumrul gibi yol kesti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde trafik levhasının direğine bağladığı halatla yol kesen, polisler dahil kimsenin geçmesine izin vermeyen alkollü vatandaşı 112 ekipleri hastaneye götürünce herkes rahatladı.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 08:57, 04/01/2021
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Kuşadası'nın sahili, Atatürk bulvarında ortaya çıkan alkollü bir vatandaş, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayanlar ve görevleri gereği dışarıda olanlara tebessümlü bir gün geçirtti. Trafik levhasına bağladığı halat ile yol kesen alkollü kişi, yoldan geçenleri, polis ekipleri dahil herkesi tek tek durdurdu.

YATARAK YOL KESİNCE HAREKETE GEÇİLDİ

Birçok kişinin evlerinden izlediği, cep telefonlarıyla o anları kaydettiğinden habersiz olan alkollü şahıs önce hoş görüyle karşılandı. Ancak ilerleyen dakikalarda yatarak yol kesmeye çalışınca, bu kez polis ve 112 ekipleri harekete geçti. Güçlükle ikna edilerek hastaneye kaldırılan alkollü şahıs tedavi altına alındı.

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