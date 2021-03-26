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‘Delikanlı’ lakaplı Fırat Kaya’nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde engelli bir genci öldüresiye döven ve polis ekiplerince gözaltına alınan Fırat Kaya'nın yeni şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Kaya'nın, yine bir engelli genci acımasızca darp ettiği görülüyor.

Güncellenme: 16:15, 26/03/2021
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Engin E. isimli bir engelli vatandaşı acımasızca döven Fırat Kaya’nın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Kendisinin de işitme ve konuşma engelli olduğu öğrenilen Fırat Kaya dün Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Ters kelepçe ile emniyete götürülen zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Engelli vatandaşı acımasızca darp eden Fırat Kaya, sosyal medyada büyük tepki topladı. Polis ekiplerince yakalanan ve gözaltına alınan ‘Delikanlı' lakaplı Fırat Kaya'nın dehşet verici şiddet görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Fırat Kaya'nın yine kendisi gibi engelli bir vatandaşı darp ettiği görülüyor. Bir diğer görüntüde ise Fırat Kaya'nın da içinde olduğu bir grubun kavga görüntüleri görülüyor.

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Yayınlanma Tarihi:15:55,