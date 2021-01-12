Demirtaş ve eşi hakkında çirkin paylaşım yapan sanık hakim karşısına çıktı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medya hesabından geçtiğimiz yıl Haziran ayında hakaret içerikli paylaşım yapan Vedat Muti hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı sanık hakkında “suç işlemeye alenen tahrik” ve “alenen hakaret” suçlarından 9 ay 15 günden 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık Vedat Muti ve avukatı ile Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'ın avukatı katıldı.Müşteki Başak Demirtaş'ın ifadesinin talimat ile alınacağı belirtildi.

Müşteki Selahattin Demirtaş'ın ise hazır edilmesi için Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısı sağlandığı, ancak görevli memurun Demirtaş'ın duruşmaya katılmak istemediğini bildirdiği tutanağa geçirildi.

“BİR HATA İLE İÇERİĞİ OKUMADAN PAYLAŞTIM” DİYE SAVUNDU

Duruşmada savunma yapan sanık Vedat Muti, söz konusu içeriği paylaştığını belirterek, “Sonrasında 10 dakika içerisinde paylaşımı kaldırdım. Paylaşım nedeniyle pişmanım. Suç işlemeye tahrik etme gibi bir amacım da yoktur. Bir hata ile içeriği okumadan paylaşım yaptım” ifadelerini kullandı.

Sanık Vedat Muti'nin avukatı, “Müvekkim bir anda manevi duygularla söz konusu paylaşımı yapmıştır” diyerek müvekkilinin beraatini istedi.

“AHLAK DIŞI EYLEMİN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI TALEP EDERİZ”

Müştekiler Selahattin Demirtaş ve Başak Demirtaş'ın avukatı Özgür Yüksel ise, “Müvekkilimiz Selahattin Demirtaş yazılı beyanlarını sunacaktır. Ayrıca diğer müvekkilimiz Başak Demirtaş'ın da beyanları alındıktan sonra beyanda bulunacağız. Ahlak dışı bu eylemin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederiz. Şikayetimiz devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, Başak Demirtaş hakkındaki talimatın dönüşünün beklenmesine ve sanık avukatı ile müşteki avukatına beyanda bulunmak için süre vererek, duruşmayı erteledi.