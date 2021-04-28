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Demiryollarında tam kapanma kararları

TCDD, tam kapanma sürecinde yüksek hızlı tren hatlarının yüzde 50 kapasiteyle çalışacağını, Marmaray ve Başkentray'da 30 dakika aralıklarla sefer yapılacağını, bölgesel tren seferlerinin durdurulacağını duyurdu. 30 Nisan 2021 sonrası için bilet alanların biletlerinin iade edileceği de belirtildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:05, 28/04/2021
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Demiryollarında tam kapanma kararları

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 29 Nisan – 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma nedeni ile; YHT: Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya ve Konya-Eskişehir-İstanbul hatlarında toplam 12 sefer yapacak olan yüksek hızlı trenlerin yüzde 50 kapasiteli olarak hizmet vereceğini açıkladı.

BİLETLER İADE EDİLECEK

TCCD’den yapılan açıklamada, “Yolcularımızın bilet alırken HES kodu ve seyahat izin belgelerini ibraz etmesi gerekmektedir. 30 Nisan 2021 tarihi ve sonrası için bilet alan yolcuların biletleri ve ilgili dönemde geçerli abonmanları kesintisiz iade edilirken, bilet bedelleri gerektiğinde nakit iade kuponu veya açık bilete çevrilecektir” denildi.

TAM KAPANMADA DEMİRYOLLARI

TCDD, seferlerin tam kapanma sürecinde nasıl işleyeceğini şöyle açıkladı:

Konya-Karaman YHT bağlantılı otobüs seferleri yapılmayacaktır.

MARMARAY: Halkalı-Gebze arasında seferler 30 dakika aralıklarla yapılacaktır.

BAŞKENTRAY: Sincan-Kayaş arasındaki seferler hafta içi 30 dakika, hafta sonu bir saat aralıklarla yapılacaktır.

BÖLGESEL TRENLER: Seferlerimiz 30 Nisan – 16 Mayıs (dahil) tarihleri arasında durdurulmuştur.

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Yayınlanma Tarihi:22:04,