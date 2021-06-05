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Deniz, kum ve güneşi gören Covid-19’u unuttu

Covid-19 nedeniyle diledikleri gibi yaşamayı neredeyse unutan vatandaşlar güzel havayı bulunca sahillere, Milli Park ve ormanlık alanlara, piknik alanlarına hücum etti.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 18:15, 05/06/2021
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Deniz, kum ve güneşi gören Covid-19’u unuttu

Aydın'ın Kuşadası ilçesi kelimenin tam anlamıyla yaz sezonu açtı. İzmir, Manisa, Denizli gibi iller ile Aydın'ın ilçelerinden Kuşadası'na akın eden vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarmaya çalıştı.

Dilek Yarımadası Kalamaki Milli Parkı'na uzun bir süreden sonra binlerce  araç giriş yaptı. Piknik alanları hınca hınç doldu.

PLAJLARDA YAZ GÖRÜNTÜLERİ

Kuşadası'nın ünlü Kadınlardenizi, Pygale, Halk Plajı, Sevgi Plajı kumsalları tamamen doldu.

Deniz, güneş, kum üçlüsünün tadını çıkaranlar Covid-19'u, mesafe kuralını unuttu.

Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacağından, Cumartesi'nin tadını çıkarmaya çalıştı.

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