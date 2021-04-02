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Deniz Kuvvetleri ve EGM personeline FETÖ operasyonu

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü yapılanmasına operasyon... Toplam 66 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.

Güncellenme: 09:18, 02/04/2021
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Deniz Kuvvetleri ve EGM personeline FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na yönelik ‘mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan toplam 34 şüphelinin, Ankara merkezli 9 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi.

Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ/PDY’nin Emniyet Genel Müdürlüğü yapılanması içerisinde yer alan, daha önce kamu görevinden çıkarılmış toplam 32 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. (DHA-İHA)

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Yayınlanma Tarihi:08:57,