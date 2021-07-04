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Denizde can pazarı

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi açıklarındaki kayalıklara çıkan motor yattaki ikisi çocuk 4 kişi bölgeden geçen tur tekneleri tarafından kurtarıldı. Yatta hasar meydana geldi.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 17:52, 04/07/2021
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Turgutreis Limanı'ndan hareket ederek Gökova'ya doğru giden ve içerisinde ikisi çocuk 4 kişinin bulunduğu motor yat Akyarlar Mahallesi'nde sahilden 1,5 mil açıklıktaki Küçük Kargı kayalıklarının üzerine çıktı.

Dümeninin kilitlenmesi nedeniyle kazanın meydana geldiği iddia edilirken motoryatı kayalıkların üzerinde gören bölgedeki balıkçılar ve günübirlik tur tekneleri yardıma gitti.

YARALANMADAN KURTARILDILAR

Traveller isimli 16 metrelik yatta bulunan 4 kişi kurtarılarak Akyarlar Limanı'na getirildi. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken yatın kurtarılması için yarından itibaren çalışmalara başlanacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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bodrum Büyükada Çocuk Muğla pazar Sağlık
Yayınlanma Tarihi:17:36,