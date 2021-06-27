Denizi kirletme yüzünden tartıştığı 2 kişiyi boğazından yaraladı

Olay Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi üzerinde yer alan falezlerin alt kısmında meydana geldi. İddiaya göre falezlerin alt kısmında atıl durumda bulunan plaja çadır kuran evsiz Bekir S., sabah saatlerinde Atilla A. ve Özcan G. ile denizi kirletme yüzünden tartıştı.

FALÇATAYLA YARALADI

Atilla A. ile Özcan G., akşam saatlerinde tekrar Bekir S.’nin çadır kurduğu noktaya giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bekir S., yanında bulunan falçatayla iki arkadaşı boğazlarından yaraladı. Atilla A. ve Özcan G., 40 metrelik falezlerden kendi imkanlarıyla yukarı çıkarak hastaneye gitti.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekibi, Bekir S.’yi bulunduğu çadırdan alarak yukarı çıkardı. Bekir S.’nin de aldığı darbeler sonucu yaralandığını belirtmesiyle olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık ekipleri Bekir S.’nin ilk müdahalesini ambulansta yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Bekir S., Atatürk Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

FALÇATA ARANDI AMA BULUNAMADI

Polis ekipleri evsiz olan ve falezlere çadır kuran Bekir S.’nin üstünde ve yanında bulunan eşyalarında falçatayı aradı, ancak bulamadı. Atilla A. ve Özcan G.nin hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi. DHA

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