Denizin altından korkutan görüntüler! Her yeri sarmış

Marmara Denizi’ni istila eden deniz salyası tabakasının nedenini uzmanlar, çevre kirliliğinden kaynaklı olduğuna yönelik açıklamalar yaparken, Kocaeli’nin Karamürsel sahilinde denizin altında çekilen görüntüler tedirgin etti.

DENİZİN ALTINI BİR TÜL GİBİ SARMIŞ

Serdar Avcı, sualtı kamerası ile deniz salyasının etkili olduğu Karamürsel sahilinde dalış yaptı. Avcı’nın deniz altında yaptığı çekimlerde, deniz salyasının Marmara Denizi’nde yarattığı kirlilik gözler önüne serildi.

Görüntülerde deniz salyası nedeniyle görüş mesafesinin yer yer sıfıra düştüğü ve müsilajın denizin altını bir tül gibi sardığı görüldü.

“MÜSİLAJ DENİZ KARININ İLERİ AŞAMASIDIR”

Deniz müsilajının, deniz karının ileri bir aşaması olduğunu söyleyen uzmanlar ise şu görüşe yer veriyor;

* Müsilaj devasa boyutlara ulaşabilen ve yüzlerce kilometre kıyı şeridindeki alanları kaplayabilen, jelatinimsi özellik gösteren deniz karının ileri aşamasıdır. Yüzey suyunun sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak su kolonu stabilitesinin artması, daha yüksek miktarda müsilajın ortaya çıkmasına böylece ekstrem bir habitatı temsil eden büyük deniz agregatlarına dönüşmesine yol açar.

* Bu dönemde özellikle diyatome artışları dikkat çekicidir. Müsilajın varlığı, üretilen kötü koku ve müsilajın yüzen yada su sporları yapan kişilerin derisine yapışması nedeniyle deniz suyunun kullanımını elverişsiz hale getirir.

* Müsilaj deniz yüzeyinde veya su kolonunda uzun bir süre (2 – 3 ay kadar) kalabilir. İleri safhalarda deniz dibine yerleştikten sonra bu büyük agregatlar sedimanı kaplayarak belirli durumlarda kilometrelerce uzar ve hipoksik ve / veya anoksik koşullar oluştururlar.

* Ülkemizde ilk kez Marmara Denizi’nde 2006 – 2007 yılında kaydedilmiştir. Takip eden yıllarda ise zaman zaman bir kaç gün, zaman zaman da bir kaç ay yüzeyde ve su kolonunda kalarak özellikle ticari balıkçılığı etkileyecek boyutlarda artış göstermiştir. Şu anda Trakya sahillerinden İzmit Körfezi’ne kadar geniş bir alanda yayılım göstermeye devam etmektedir.