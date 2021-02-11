Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş yeri ihaleyle kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr&#8217;de yer alan ilana göre; İş yeri kiralama ihalesi 18 Şubat tarihinde saat 14:12&#8217;de gerçekleştirilecek. İhale Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.. DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ&#8230;. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6254307}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/denizli-buyuksehir-belediyesine-ait-is-yeri-ihaleyle-kiraya-verilecek-6254307');aip2('newsArticle', {"identifier":6254307,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/denizli-buyuksehir-belediyesine-ait-is-yeri-ihaleyle-kiraya-verilecek-6254307/","headline":"Denizli Bu00fcyu00fcku015fehir Belediyesi&#8217;ne ait iu015f yeri ihaleyle kiraya verilecek","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Denizli"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/02/11/iecrop/anlasma-shutter_16_9_1612776426_16_9_1613033690.jpg","author":"Okan u00c7alu0131k","datePublished":"2021-02-11 11:55:11","dateModified":"2021-02-11 11:55:11","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":519}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/denizli-buyuksehir-belediyesine-ait-is-yeri-ihaleyle-kiraya-verilecek-6254307/');