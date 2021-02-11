Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş yeri ihaleyle kiraya verilecek

Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait olan 20 adet iş yeri açık artırma suretiyle ihaleyle kiraya verilecek.

Güncellenme: 11:55, 11/02/2021
Haberler Gündem
Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş yeri ihaleyle kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İş yeri kiralama ihalesi 18 Şubat tarihinde saat 14:12’de gerçekleştirilecek. İhale Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Denizli