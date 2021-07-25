Denizli Serinhisar’da 17.196 metrekare tarla icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre satılacak olan tarlanın özellikleri şu şekilde; Denizli İl, Serinhisar İlçe, 141 Ada, 17 Parsel, AYAZ Mahalle/Köy, KARACAÖREN Mevkii, Taşınmazın Tapu Kaydı ve Vasıfları: Serinhisar İlçesi Ayaz Mahallesi eğrikavak mevkii 141/17 Parsel 17196,53 m2 tarla vasıflı taşınmazın , 1/1 hissesi borçlu adına kayıtlıdır. Toprak yapısı killi-tınlı, taşlı, kuru, eğimi %7. Mahalle merkezine 4570m uzaklıkta, 3. ve 7. sınıf tarım arazisidir. Üzerinde yaklaşık 8 dekarlık kısmında tel çitle çevrili ceviz bahçesi, bir kısmında ekonomik değeri olmayan çalı olan, boş tarladır. taşınmaz üzerinde 174 adet 2-3 yaş arası ceviz ağacı vardır. Taşınmaz etrafında yaklaşık 330 metre tel çit tesis edildiği görülmüştür.

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