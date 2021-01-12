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Denizli’de 4.0 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Güncellenme: 09:56, 12/01/2021
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Denizli’de 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre saat 09:30’da Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlara kısa süreli panik ve korku yaşatan deprem yerin 7,24 kilometre derinliğinde yaşandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıklarken, merkez üssünü ise Karateke-Honaz olarak duyurdu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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Yayınlanma Tarihi:09:47,