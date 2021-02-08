Denizli’de karantinadan kaçan 8 kişi yakalandı

Denizli'de corona tedbirlerine uymamakta ısrar edenler polis kontrollerine takıldı. Son dönemde denetimlerini sıklaştıran Denizli polisi saha çalışmalarında 797 kişinin HES kodu sorgulamasını yaptı, 227 iş yerinde denetim gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında 8 pozitif kişinin karantinada olması gerekirken sokakta oldukları tespit edildi. Bu kişilere 6 bin 880 lira para cezası uygulandı ayrıca haklarında hukuki işlem başlatıldı.

Çalışmalarda ayrıca 18 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 15 bin 480 lira bir kişiye de maske takmadığı için 900 lira idari para cezası uygulandı.

RUTİN DENETİMLERE DE ONLARCA KİŞİ TAKILDI

Polisin rutin denetimlerinde de ceza yağdı. Kentin en işlek caddelerinde maske kullanmayan 23 kişiye 20 bin 700 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 20 kişiye de 18 bin lira para cezası uygulandı. Son bir haftada sokağa çıkma yasağına uymayan 186 kişiye ise 243 bin 900 lira para cezası verildi.