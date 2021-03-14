Denizli’de sahte alkol yine can aldı, polis satıcının peşine düştü

Denizli'de evli ve iki çocuk babası 43 yaşındaki Mehmet Bunar sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. Bir otelde aşçı olarak çalışan Bunar önceki akşam pet şişe içinde eve getirdiği rakıyı içtikten sonra rahatsızlık yaşadı.

Vertigo hastası da olan Bunar eşinin çağırdığı ambulansa binmeyi ve hastaneye gitmeyi reddetti. 112 Acil Servis ekiplerinin ısrarlarına rağmen ambulansa binmeyen Bunar sabaha kadar dinlenmek istedi.

HASTANEYE GİTTİ AMA

Sabah vücudunda şişkinlikler beliren Bunar, Denizli Devlet Hastanesi'ne giderek muayene oldu. Burada ilk müdahalesi yapılan Bunar daha sonra Özel Sağlık Hastanesi'ne sevk edildi.

Kısa süre sonra bilinci kapanan Mehmet Bunar, komada geçirdiği birkaç saat sonunda hayatını kaybetti. Cenazesi PAÜ Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırılan Mehmet Bunar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Bunar'ın içtiği rakıda metil alkol kullanıldığı iddia ediliyor. Denizli polisi, Mehmet Bunar'ın rakıyı kimden satın aldığını bulmak için çalışma başlattı.