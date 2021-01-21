Deprem bilimci Prof. Dr. Ercan, Kıbrıs depremini de bildi şimdi iki ile işaret etti

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kıbrıs’ta meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremi de aylar öncesinden bildi. Ercan Antalya açıklarında meydana gelen deprem sonrasında SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Kıbrıs Dalma-Batma Kuşağı, aşağı yukarı 700 kilometreye kadar etkili. Bu bölgede 5 üzerinde deprem bekliyorum” şeklindeki sözlerini Güney Kıbrıs Gazeteleri de kullanmıştı.
ÇUKUROVA VE HATAY’A DİKKAT ÇEKTİ
Bugün saat 17:27’de, Kıbrıs’ta meydana gelen depremi Prof. Dr. Ercan, şöyle yorumladı;
*İçinde varsıl doğal gaz yatakları olan, güneyinde Mısır ile Nil Çatalağzı yelpaze çökelleri bulunan Afrika kabuğu, yılda 4 ile 5 santimetre hızla Kıbrıs yayı boyunca, Kıbrıs adasının altına dalarken, Kıbrıs’ı toslarken, germiş, dalan dilim üzerinde 51 kilometre derinde deprem oldu.
*Dalmanın başladığı yer Güney Kıbrıs kıyılarından 50 ile 75 kilometre güneyde olup, Larnaka depremi onun izdüşümünde yer alıyor.
*Larnaka izdüşüm yeridir. Bu dalma batma kuşağının bir ucunun İskenderun Körfezi olmasından dolayı gelecekte Çukurova ile Hatay’da gerginlik boşalmaları yaparsa şaşırtıcı olmaz. Kıbrıs’ta deprem olacağını daha önce duyurmuştum.