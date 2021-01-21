Deprem bilimci Prof. Dr. Ercan, Kıbrıs depremini de bildi şimdi iki ile işaret etti

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kıbrıs’ta meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremi de aylar öncesinden bildi. Ercan Antalya açıklarında meydana gelen deprem sonrasında SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Kıbrıs Dalma-Batma Kuşağı, aşağı yukarı 700 kilometreye kadar etkili. Bu bölgede 5 üzerinde deprem bekliyorum” şeklindeki sözlerini Güney Kıbrıs Gazeteleri de kullanmıştı.

ÇUKUROVA VE HATAY’A DİKKAT ÇEKTİ

Bugün saat 17:27’de, Kıbrıs’ta meydana gelen depremi Prof. Dr. Ercan, şöyle yorumladı;

*İçinde varsıl doğal gaz yatakları olan, güneyinde Mısır ile Nil Çatalağzı yelpaze çökelleri bulunan Afrika kabuğu, yılda 4 ile 5 santimetre hızla Kıbrıs yayı boyunca, Kıbrıs adasının altına dalarken, Kıbrıs’ı toslarken, germiş, dalan dilim üzerinde 51 kilometre derinde deprem oldu.

*Dalmanın başladığı yer Güney Kıbrıs kıyılarından 50 ile 75 kilometre güneyde olup, Larnaka depremi onun izdüşümünde yer alıyor.

*Larnaka izdüşüm yeridir. Bu dalma batma kuşağının bir ucunun İskenderun Körfezi olmasından dolayı gelecekte Çukurova ile Hatay’da gerginlik boşalmaları yaparsa şaşırtıcı olmaz. Kıbrıs’ta deprem olacağını daha önce duyurmuştum.

İlginizi Çekebilir Son dakika... KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir Endonezya'da 7.1 büyüklüğünde deprem