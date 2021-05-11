Deprem bölgesine 26 kat bina yapılmıştı: MHP’li isim ortaklıktan ayrıldı

Elazığ'da 24 Ocak 2020 yılında 6.8 büyüklüğündeki depremi yaşamasına rağmen Elazığ İl Özel İdaresi ile AKP Elazığ İl Yöneticisi Mustafa Tetik ve MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver’in ortaklığında Elysium Alışveriş ve Yaşam Kompleksi isimli projenin 26 katlı olması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un tepkisini çekmiş ve inşaatın çalışmaları durdurulmuştu.

SÖZCÜ'nün yaşanan olayı duyurması sonrasında yeni bir gelişme yaşandı. MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, TETİŞ Yapıyla isimli firmayla herhangi bir ticari bağının kalmadığını duyurdu.

“TETİŞ YAPIYLA HERHANGİ BİR TİCARİ BAĞLANTIM KALMADI”

MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“İş insanı kimliğiyle farklı firma ve sektörler vasıtası ile faaliyet ve yatırımlarımızın devam ettiği, taahhüt ve ticaret alanında iştigal ettiğimiz kamuoyunun malumu üzeredir. Yine ilimiz kamuoyunu bilgilendirme amacıyla, yaklaşık 10 senedir yönetim kurulu üyesi ve hissedarı olduğum firmalardan birisi olan ve ülkemizin farklı coğrafi bölgelerinde yol, köprü, hastane, toplu konut ve benzeri birçok projenin hayat bulmasına ve binlerce hemşehrimizin istihdamına vesile olan Tetiş Yapı Anonim Şirketi ile bugün itibariyle herhangi bir ticari bağlantımın kalmadığının bilinmesini isterim. Saygılarımla.”

ELAZIĞ YAKIN ZAMANDA DEPREMİ YAŞAMIŞTI

Elazığ'da 24 Ocak 2020’de saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelen Elazığ ve Malatya olmak üzere tüm Doğu Anadolu bölgesini etkiledi. Depremde 41 kişi, hayatını kaybederken yüzlerce kişi ise yaralandı. Kentte 5 bina ise yerle bir oldu.