Depremin ardından Davutoğlu’ndan iktidara Kanal İstanbul uyarısı: Büyük bir tehlike

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Kırklareli 1. olağan il kongresinde konuştu.

“DAHA ÖNCE KOL KOLA GEZENLER ŞİMDİ SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ İLAN EDİYOR”

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker'in iddiaları ve bunlar karşısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın açıklama yapmamasını ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hâlâ görevde olmasına tepki gösteren Davutoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

* Yaklaşık iki aydır yurt dışından yapılan ifşaatlarla; daha önce kol kola gezdiği bakanlar, kol kola gezdiği devlet yetkilileri tarafından organize suç örgütü lideri ilan edilen Sedat Peker'in yaptığı ifşaatlarla, yaptığı açıklamalarla herkes derin bir utanç duyuyor. Bir tek muhataplar utanç duymuyor. Ama milletimiz sokakta, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına utanç duyuyor.

“ÖNCEDEN AYNI SOFRADA OTURANLAR BİRBİRLERİNİ YİYORLAR”

* İstiklal Savaşı esnasında, daha Gazi Meclis'imiz, Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde İstiklal Savaşı'nı yürütürken, İstanbul'da işgal altında birileri şahsi ikballerinin peşindeydiler.

* Savaş zenginleri türemişti. Bu savaş zenginleri, savaşta herhangi bir çaba sarf etmeden güçlerini korumaya çalıştılar. Kemal Tahir onlar için, ‘Kurt Kanunu'nu yazdığında onları ‘kurtlar sofrası'na benzetmişti.

* Düşenin birbirini yediği bir kurtlar sofrası… Şimdi bakın her gün yapılan ifşaatla, daha önce aynı sofrada oturanlar şimdi birbirlerini yiyorlar.

“AÇIK BİR İNSAN KAÇAKÇILIĞI İDDİASI SÖZ KONUSU”

* Öyle suçlamalar var ki… Bir suçlama karşısında eski bir İçişleri Bakanı, ‘Marinaya ben çökmeseydim mafya çökecekti' diyor. Mafyanın varlığını kabul ediyor.

* İçişleri Bakanı; aranan bir iş adamını 4 Aralık'ta makamında kabul edip, 5 Aralık'ta kaybolan bir iş adamıyla ilgili, İçişleri Bakanı'nın O'na kaçması için yardım ettiği iddiasına karşı hâlâ sessiz, hiçbir açıklama yapmıyor, istifayı da düşünmüyor. Açık bir insan kaçakçılığı iddiası söz konusu.

“İDDİALAR KARŞISINDA SUSANLARIN GÖZLERİ KÖR, YÜREKLERİ MÜHÜRLÜDÜR”

* Yaklaşık 40 gündür dökülen bu rezaletler, skandallar karşısında Cumhurbaşkanı her şeyden bahsediyor ama bunlardan bahsetmiyor. Bu milletin, devleti adına utanç duyduğu bu iddialar karşısında susanların gözleri kör, yürekleri mühürlüdür. Biz o yüreklerin mührünü sökmeye geliyoruz, gözleri açmaya geliyoruz.

“DAMAT BAKAN NEREYE GİTTİ?”

Hükümetin ekonomi politikalarını da sert sözlerle eleştiren ve kötü ekonominin sebebi olarak eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı gösteren Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Dolar niye yükseliyor? Çünkü Türkiye'de cahil bir yönetim var. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptıktan sonra kaybolup giden ve bir daha kimsenin izine rastlamadığı bir bakan, ‘dövizle mi maaş alıyorsunuz?' diyerek dünyadaki realiteleri reddeden bir tutum sergiledi.

* Çünkü o bakanın döneminde 128 milyar dolar Merkez Bankası rezervi kayboldu. Onlar unutturmaya çalışsalar da biz unutturmayacağız. Sormaya devam edeceğiz: 128 milyar dolar nereye gitti? Ve hemen arkasından da soracağız: O afralı tafralı konuşan, o tepeden kibirle bakan damat bakan nereye gitti?

“KANAL İSTANBUL, DEPREM FAY HATLARI AÇISINDAN BÜYÜK TEHLİKE”

Bugün İstanbul'da meydana gelen depremin ardından, depremi ve çevre kirliliğini tetikleyeceği yönünde çok sayıda eleştiri alan Kanal İstanbul projesini hayata geçirmek için ısrarcı olan iktidara yüklenen Davutoğlu, şöyle konuştu:

* Kaynakları, Kanal İstanbul gibi İstanbul için de, Trakya için de bir felaket olan bir projeye ayırıyorlar.

* Bugün yaşadığımız deprem dolayısıyla bir kez daha uyarıyorum: Deprem fay hatları açısından büyük bir tehlikedir. Ekolojik denge açısından büyük tehlikedir. Çevre kirliliği ve Marmara Denizi'ndeki müsilaj ile birlikte ortaya çıkan kirlilik açısından büyük tehlikedir. Her açıdan büyük tehlikedir.

* İstanbul'un güvenliği ve Trakya'nın güvenliği açısından büyük tehlikedir. Hep beraber Kanal İstanbul'a karşı direnmek zorundayız. İstanbul'u korumak bizim için vatanı korumak gibidir.

“SAVAŞ ZENGİNLERİNDEN DAHA ALÇAKÇA BİR SUÇ BU”

Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

* Aynen kurtlar sofrası gibi, savaş zenginleri gibi; millet pandemiyle mücadele ederken, kendi çıkarını düşünen bakanlar, kendi ceplerini düşünen bürokratlar, kendi ceplerini düşünen gazeteciler ve onların birer birer ortaya çıkan skandalları…

* Bilin ki savaş zenginlerinden daha alçakça daha adice bir suçtur bu. Tam da pandeminin ortasında, sanki acil bir ihtiyaçmış gibi, ‘Kanal İstanbul projesini devreye sokacağız' diyor Cumhurbaşkanı ve ‘bu ay kazma atacağız' diyor. Suç işliyorsunuz suç.

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