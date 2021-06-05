Bir ilçe yasa boğulmuştu… Belediye kusurlu bulundu

Reşadiye’de Kelkit çayının kenarında bulunan çocuk parkında arkadaşlarıyla oynayan 7 yaşındaki Halil Karaçam, 2 Haziran 2018 günü suya düşerek kayboldu.

Küçük çocuğun cesedi ise 5 gün sonra 1 kilometre uzaklıkta bulundu. 3 çocuklarından birini kaybeden Karaçam ailesi, DSİ Bölge Müdürlüğü ile Reşadiye Belediyesi’ne olayda ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle 200 bin liralık tazminat davası açarken, ilgili kişilerin cezalandırılması için de suç duyurusunda bulundu.

BELEDİYE ASLİ KUSURLU BULUNDU

Ailenin açtığı tazminat davası devam ederken, ceza davası için istenilen bilirkişi raporu da hazırlandı.

Olay yerinde inceleme yapan bilirkişi heyeti, parkın etrafında bulunan tel örgülerin koptuğunu, özensiz ve bakımsız olmaları nedeniyle ırmağa geçişe engel olmadığını, 7 yaşındaki bir çocuğun uyarı levhalarını okuyamayacağını ve tehlikeyi sezinleyemeyeceğini belirterek, Reşadiye Belediyesi’nin kanun ve yönetmeliklere aykırı davrandığını belirterek asli kusurlu olduğu açıklandı.

SAVCILIK BAKANLIKTAN SORUŞTURMA İZNİ İSTEDİ

Cumhuriyet Savcısı ise bilirkişi heyetinin ve toplanan deliller sonucunda İçişleri Bakanlığı İnceleme Soruşturma ve Denetim Daire Başkanlığı’na olay hakkında ayrıntılı bilgi vererek, dönemin AKP’li Belediye Başkanı Cemil Kılıç, zabıta amiri Erdoğan Kocabay ve zabıta memuru Erdal Çıtak hakkında ön inceleme yapılarak soruşturma izin verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, olayın meydana geldiği bölgenin DSİ’nin sorumluluğunda olmadığına kanaat getirdi. Bakanlık soruşturma izni verir ise dönemin Belediye Başkanı Kılıç ile 2 zabıta, tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermekten hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Baba Hayrettin Karaçam, oğlunun ölümünde ihmali olan kişilerin cezalandırılmasını talep ederken, “Mahallenin çocukları o parkta oynarlar. Bu olaydan sonra parkın etrafına bir şeyler yaptılar. Ama yeterli değil. Yıkılıp döküldü. Tehlike hâlâ daha devam ediyor. Başka bir ailenin canı yanmadan yetkililer gerekli önlemleri alsınlar” diye konuştu.