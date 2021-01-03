Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dernek tabelalı iş yerine baskın! Ceza yağdı

Üsküdar'da polis, sokağa çıkma kısıtlamasında dernek binası tabelalı iş yerine yaptığı baskında, içeride bulunan 21 kişiye 72 bin 849 lira idari para cezası uyguladı, iş yeri mühürlendi.

Güncellenme: 20:33, 03/01/2021
Haberler Gündem
Dernek tabelalı iş yerine baskın! Ceza yağdı

Corona virüsü tedbiri kapsamında çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, dün saat 20.00 sıralarında Küplüce Mahallesinde bulunan bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Dernek olarak faaliyet gösterdiğine dair tabela bulunan iş yerine çok sayıda insanın girip çıktığı belirlendi. İş yerinden yapılan kontrollerde  masalar etrafında 21 kişinin bulunduğu ve iş yerinin ruhsatının olmadığı tespit edildi.

21 kişiye 1593 Sayılı Umum Hıfzıssıhha Kanununa istinaden 72 bin 849 lira idari para cezası işlemi uygulandı, iş yeri mühürlendi. DHA

İlginizi ÇekebilirDansözlü yılbaşı partisine baskınDansözlü yılbaşı partisine baskın İlginizi ÇekebilirSigara içip, yangını izlemek için ısrarcı olunca ceza yediSigara içip, yangını izlemek için ısrarcı olunca ceza yedi
Bursa canlı canlı yayın Corona para Polis sigara sosyal medya Üsküdar