Derya Kılıç konuşursa olayın sırrı çözülecek

Olay, 13 Mayıs günü Akın Simav Mahallesi Şehit Nihatbey Caddesinde 4 katlı binanın terasında meydana geldi. İddiaya göre, Deniz Ö. ile Derya Kılıç arasında alkol alırken tartışma çıktı. Tartışma sırasında Derya Kılıç, terastan düştü. Derya Kılıç, çağrılan ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

‘DÜŞTÜ’ DEDİ, TUTUKLANDI

Olayın ardından şüphe üzerine gözaltına alınan Deniz Ö. emniyetteki ifadesinde “İlişkiye başlamıştık. Ben ayrılmak istedim, ancak kendisi istemedi. Alkollüydük. Terasın ucuna gidip, ‘Kendimi atarım’ dedi. İki elini yana açtı. Sonra bir anda aşağıya düştü” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Deniz Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARMAKLARINI OYNATTI

Bel, kalça, kaburga, omuz, kol ve bacaklarında kırıklar bulunan ve iç kanamasının olduğu belirlenen Kılıç’ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürüyor. Durumu ağır olan Derya Kılıç’ın parmaklarını oynatmaya başladığı belirtildi. Sır perdesini, genç kadının kendisine gelmesinin ardından alınacak olan ifadesiyle aralanacak.

SİLAH GÖSTERİP TEHDİT ETMİŞ

Bu arada Derya Kılıç ile Deniz Ö.’nün daha önce davalık oldukları belirlendi. Karataş ilçesindeki Şehit Nihat Bey Caddesi’nde 12 Nisan günü Deniz Ö.’ın, o dönem aynı binada komşu olduğu Derya Kılıç ile ev arkadaşı Berna G.’yi tehdit ettiği belirtildi.

Deniz Ö.’nün elindeki tabancanın şarjörünü gösterip, “Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım” diye bağırıp, küfür ve hakaretlerde bulunduğu bildirildi. DHA