Destici’den Akşener’e ‘yeni anayasa’ ziyareti

BBP Genel Başkanı Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği yeni anayasa değişikliğini konuşmak üzere Merak Akşener’i, İYİ Parti Genel Merkezinde ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan ve Anayasa değişikliğini her zaman desteklediklerini söyleyen Destici şunları kaydetti:

* Öncelikle şunu ifade edeyim ki biz 15 Temmuz darbe gecesi, 2017 referandumu ve 2018 seçimlerinde de Cumhur İttifakı içinde yer almış ve hala bunun içinde bulunan bir partiyiz. Ama BBP aynı zamanda rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte ve ondan sonra da diğer siyasi partilerle de görüşen bir partiyiz.

* Tabi terörle arasına mesafe koymuş, terörle arasında bir bağlantı bulunmamak şartıyla devletin sorunlarını, milletin sorunlarını çözmek için görüşmeler yapıyoruz. Bunların içerisinde yeni anayasa var. Hükümetin gündeminde olan yargı ve ekonomi reformu var. Seçim kanunu, siyasi parti yasası var. Diğer tüm meseleleri de çok yakında istişare ettik.

* Bugünkü ziyaretimizin ana konusu da yeni anayasa. Biz güvenliği, özgürlüğü ve adaleti esas alacak bir anayasadan yanayız. Biz Türkiye’nin darbe anayasasından kurtulması gerektiğini kurulduğumuz günden bu yana ifade ediyoruz.

* Bu konuda Cumhurbaşkanının bir çağrısı oldu biz bu çağrının desteklenmesi gerektiğini hatta öncesinde konuşulması gereken bir çağrı olduğunu söylüyoruz. Özellikle kırmızı çizgiler konuşmadan öncelikler söylenmeden konuşulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

BİRBİRİMİZE ÖN YARGILI OLMAMALIYIZ

“Erdoğan’ın ortaya koyduğu anayasa teklifini konuştuk” diyen Akşener, “Yeni anayasa teklifine dair bir buluşma gerçekleştirdik. Ben şahsen bu görüşmeden istifade ettim, arkadaşlarımız da öyle. Biz de İYİ Parti olarak hatta İYİ Parti kurulmadan önce ben 2010 anayasa değişikliğine hayır demiş ve bunun için en iyi şekilde çalışmış bir insanım. 2017 anayasa değişikliğine dair referandumunda da şahsen iyi çalışmış bir insanım. Erdoğan’ın teklifi nedir, yeni anayasa neleri içeriyor bilmiyorum ama Destici bize ‘önyargısız bakın’ dedi. Dolayısı ile bu konuya katılıyorum. Biz birbirimize önyargılı olmamalıyız. Biz de bu konuda bu görüşü değerli buluyoruz önyargılı olmayı yanlış buluyoruz” diye konuştu.

HDP İLE GÖRÜŞMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL

Yeni anayasa görüşmeleri için partileri teker teker ziyaret eden Destici, “HDP ile görüşmemiz söz konusu değil. Çünkü biz terörle ittifakı olan, terörün partisi olduğu açık bir şekilde bilinen bir parti ile bizim görüşmemiz söz konusu değil” ifadelerine yer verdi. Öte yandan, BBP Genel Başkanı Destici, eşi tarafından Meral Akşener’e örülen eldivenleri görüşme başlamadan önce kendisine hediye etti. (İHA)