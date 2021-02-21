DEVA Kurucular Kurulu Üyesi Yıldırım kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

Trabzon’da 18 Şubat günü basın toplantısı yapan DEVA Partisi Genel Kurucular Kurulu Üyesi Musa Malik Yıldırım, Genel Başkan Ali Babacan'a ve parti politikalarına yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

Ülkeye demokrasi getirme iddiasındaki bir parti ve genel başkanının, daha yolun başında parti içi demokrasiyi yok saymasının, ciddiyeti ve samimiyeti ortadan kaldırdığını vurgulayan Yıldırım, “Özünde demokrasi olmayan, demokrasiyi kendi kötü emellerine paravan etmek isteyen bu ihanet şebekelerine kapı aralamak, şahsımın onaylayabileceği bir durum değildir” ifadelerini kullanmıştı.

İLK DÖRT MADDENİN NEYİNDEN RAHATSIZ OLDUNUZ?

Musa Malik Yıldırım, Babacan’ın HDP ile görüşmesini ve Anayasa hakkındaki söylemlerini de eleştirerek şöyle konuşmuştu:

– Millete hizmetle ‘bölücülere taşeronluk' arasında dağlar kadar fark vardır ve hiçbir demokrasi kılıfı bu farkı göz boyama yöntemiyle bizlere yediremez Sayın Genel Başkan'ın HDP heyeti ile görüşmesi ve bir televizyon programında Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili sözleri asla kabul edilemez… Bugün HDP'nin bile hatta terör örgütü PKK'nın bile dile getirmediği Anayasa'nın ilk dört maddesi zemin ve şartlar oluşursa tartışılabileceğini söylemek. İleride nasıl bir projenin hayata geçirilmek istendiğinin kanıtıdır.

– Buradan sesleniyorum: İlk dört maddenin neyinden rahatsızsınız veya tartışılmasından memnun olacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin adından mı? Cumhuriyet'in niteliklerinden mi? Bölünmez bütünlüğünden mi? Dilinden mi? Bayrağından mı? İstiklal Marşı'ndan mı? Başkentin Ankara oluşundan mı?”

KESİN İHRACI İSTENDİ

DEVA Partisi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise, Yıldırım'ın DEVA Partisi’nin tüzel kişiliği ve organları ile Genel Başkan Ali Babacan'ı hedef alan açıklamalarının “iftira, karalama, tezyif, tahkir ve küçük düşürme mahiyeti taşıdığı, bunun da kesin çıkarmayı gerektiren fiillerden sayıldığı” belirtildi.

Disipline sevk maddelerinin de yer aldığı açıklamada, “Bu çerçevede, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından, Parti Tüzüğümüze aykırı söz ve eylemleri sebebiyle, Musa Malik Yıldırım'ın tedbirli olarak kesin ihraç istemi ile Genel Merkez Disiplin Kuruluna sevki kararlaştırılmıştır” ifadeleri yer aldı.

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