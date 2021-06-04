DEVA Partili Bingöl: Halkını unutan zihniyetin ezberini bozuyoruz

DEVA Partisi Erzurum İl Başkanı Vahit Bingöl, Erzurum’da yarın seçim olacakmış gibi çalıştıklarını belirtti. İlçe ilçe, köy köy gezdiklerini anlatan Bingöl yaptığı açıklamada; ”Allah can sağlığı verdiği müddetçe kapı kapı dolaşıp halkımızın sesi olacağız. Halkımızı seçim zamanı hatırlayıp, seçim bittikten sonra halkını unutan zihniyetin ezberini bozuyoruz, bozmaya devam edeceğiz. Şu ana kadar gezdiğimiz ilçelerin hepsinde büyük sorunlar var. Bunların en büyüğü geçim sıkıntısı olsa da alt yapı sorunları çok fazla. Günde sadece iki saat suyla buluşan yerler görüyoruz” dedi.

”YOĞUN İLGİ HEYECANIMIZI ARTIRIYOR”

”Gittiğimiz her yerde büyük bir coşku ve ümitle karşılanıyoruz” diyen DEVA Partisi Erzurum İl Başkanı Bingöl, ”Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan ve Partimize müthiş bir teveccüh var. Bugün Karayazı ilçemizde bir daha şahit oldum ki halkımız bize inanıp güveniyor. Bizler son nefesimize kadar bu vatanın evlatlarına hizmet edeceğiz. Bu teveccüh heyecanımızı kat kat artırıyor” diye konuştu.

”ENERJİMİZİ KAVGA İÇİN DEĞİL BİRLİK İÇİN HARCAYACAĞIZ”

İktidara alternatif tüm politika ve projelerinin hazır olduğunu anlatan Bingöl şunları söyledi:

* Güzel vatanımızın kadim şehri Erzurum’un bugün olduğu gibi yarın da her karışını gezecek, her kesimden halkın sıkıntılarını dinleyip çözüm üreteceğiz. Enerjimizi kavga ve ötekileştirme için değil, halka hizmet birlik ve beraberlik için harcayacağız.