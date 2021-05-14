DEVA Partisi ‘çiftçiye nefes aldıracak’ 9 maddelik önerisini açıkladı

DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir, emeğiyle tüm vatandaşların gıda güvenliğine hizmet eden çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü nedeniyle yaptığı açıklamada çiftçinin yaşadığı sorunların nedeninin kötü yönetim olduğunu söyledi.

“İKTİDAR TARIM SEKTÖRÜNÜ GÖRMEZDEN GELİYOR”

Aydemir, pandemi ile birlikte tarım sektörünün öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirttiği açıklamasında şunları ifade etti:

Dışarıya bağımlı olmadan üretebilen, vatandaşının gıda ihtiyacını zamanında, uygun şekilde karşılayabilen ülkeler bir adım öne çıktı.

Oysa ülkemizde iktidarın tarım sektörünü görmezden gelmesi, sorunlarına duyarsız kalması, yeterli desteği vermemesi ve işin kolaycılığına kaçarak içeride üretimi teşvik etmek yerine gümrük vergilerini de kaldırarak ülkemizi adeta bir ithalat cenneti haline getirmesi yüreklerimizi burkuyor.

Bütçenin sadece yüzde 2'si oranında tarıma ve çiftçiye doğrudan destek ayıran iktidar, yeri geldiğinde ithalatı kolaylaştırıp ihracatı kısıtlayarak çiftçiye nefes alanı bırakmamıştır.

Ülkenin pek çok sorununun kaynağı, iktidarın halktan kopuk ve çiftçiden, işçiden, memurdan, emekliden bihaber saraylara hapsolmuş yönetimsizlik anlayışıdır.

Hatta son üç yıldır iktidar dönem dönem kendi vatandaşını, çiftçisini, halcisini, neredeyse vatan haini, terörist ilan etti. Yani kısaca iktidar, kendi plansızlığının, beceriksizliğinin, ağır faturasını çiftçiye, halciye, depocuya yükledi.

Her türlü imkânsızlığa rağmen üretim yapmak isteyen çiftçimiz, ürettiği ürünü değerinde satamaz, emeğinin karşılığını alamaz ve borcunu ödeyemez duruma düşürüldü.

Tarım aletleri, traktörü, toprağı, hayvanları haczedildi. Borç sarmalında debelenir hale getirildi… Her türlü zorluğa rağmen çiftçimiz sevgiyle, hoşgörüyle üretmeye, ülkeye değer katmaya devam ediyor.

84 milyon insanımızı besleyen çiftçilerimiz ile gurur duyuyoruz. İnsanımızın gıda güvenliğinin teminatı olacak iyi eğitimli çiftçilere sahip bir Türkiye arzu ediyoruz.

“ÇİFTÇİNİN, TARLASI, TRAKTÖRÜ, HAYVANI HACZEDİLMEYECEK”

Birol Aydemir DEVA Partisi iktidarında çiftçiye ve tarım sektörüne nefes aldırmak için öncelikli atılacak adımları şöyle sıraladı:

Çiftçi üretecek, ürettiğini değerinde satacak, emeklerinin karşılığını alacak, borçlarını da ödeyecek ve hayata güvenle bakacak, daha onurlu bir yaşama kavuşacak.

DEVA Partisi iktidarında tarım sektörüne ve çiftçimize hak ettiği desteği vererek ülkemizi bölgenin tarımda lider ülkesi haline getireceğiz.

Havza bazlı üretim ve destekleme modeline geçerek üretimde planlama sağlayacağız ve değer yaratacağız.

Üreticimize kullandığı gübrenin yarısını destek olarak vereceğiz. ÖTV'siz mazot kullanmasını sağlayacağız. Elektriği daha ucuza vereceğiz. Hayvancılıkta kullanılan yemin yarısına kadar destek vereceğiz.

Tarım desteklerini üretim sezonu öncesi açıklayacak ve üretim yılı içinde ödeyeceğiz.

150 Milyar TL'ye ulaşan ve bugünün şartlarında ödenmesi neredeyse imkânsız hale gelen çiftçi borçlarını, faizsiz en az 2 yıl süreyle erteleyeceğiz.

Çiftçimizin, tarlası, tarım aleti, traktörü hayvanı haczedilmeyecek.

Tarımsal sulama yatırımlarını hızla tamamlayarak üretimde verimliliği artıracağız.

Bu politikaları hayata geçirerek tarım sektöründe ilave en az 1 milyon yeni istihdam oluşturacağız.