Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Babaoğlan: Esnaf kan ağlıyor

Genel Başkanları Ali Babacan’ın 3 günlük Mersin ziyaretini değerlendiren, Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Babaoğlan, Mersinlilere yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Babacan’ın 3 gün boyunca Mezitli, Silifke, Erdemli ve Tarsus ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulunduğunu hatırlatan Babaoğlan, “Mersin, genel başkanımıza güzel bir ev sahipliği yapıp çok iyi ağırladı.

Mersinlilerin yoğun ilgisi bizi çok memnun etti ve gelecek açısından da umutlandırdı” dedi. Mersin’deki ziyaretlerde gördükleri en büyük sorunun işsizlik olduğunu söyleyen Babaoğlan, şunları söyledi:

* Mersin’in aslında bir değil birçok sorunu var. Bir yandan denizi, dağı, taşı, tarım arazileri yatırım adı altında yağmalanıyor. Bir yandan da kentte büyük bir işsizlik hakim.

* Kentte genç nüfus çok ancak istihdam alanları kısıtlı. Esnaf desen dert küpü. Mersinli esnafa bir dokunduk bin ah işittik. Mersinli esnaf her şeyin farkındadır. Hiç siftah yapmadan dükkan kapatan esnaflar arkadaşlar var.

Esnaf ‘Biz öldük, bittik kredi ödemekten ama vergimizi her ay kesintisiz şekilde ödüyoruz' diyorlar. İnsanlar artık bu iktidar yüzünden psikolojik tedavi görüyor.

* Bu milletin alın teri olan 130 milyar doları erittiler şimdi de milletten yastık altındaki döviz ve altınlarını istiyorlar. Merkez Bankası bitti sıra yastık altına geldi. Bu ülke ve bu şehir bunları hak etmiyor.

ESNAFLARLA DİYALOGLAR

Genel Başkan Ali Babacan'ın kent merkezinde ziyaret ettiği esnaflarla yaşadığı diyaloglar sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Babacan, bir esnafı ziyaret ettiğinde yaşanan diyalog:

Esnaf: ‘Kira yardımı yaptık' diyorlar, bana kira yardımı yok.

Babacan: Alabilen var mı buralarda?

Esnaf: ‘Hayır. Bir de utanmadan, biz kira yardımı yaptık' diyorlar. Hani nerede? Bir kuruş kira yardımı yok.

Diğer bir diyalogda, bir Hırdavatçıya giren Babacan'a esnaf dert yanıyor.

Babacan: Hayırlı işler, kolay gelsin, işler nasıl

Esnaf: Sağ olun, hoş geldiniz ayakta durmaya çalışıyoruz, son iki ayda bittik tükendik.

Babacan'ı içeriye çağıran Esnaf, naylon göstererek, “Bu naylonun kilosu son iki ayda 13 TL'den 30 TL'ye çıktı”, çuval bezini de gösterip, bunun da kilosu 2 TL'den 4'e çıktı..

Hayretler içinde kalarak şaşkına dönen Babacan, “Bugün Cumhurbaşkanı bir çağrı yaptı. “Altın ve dövizinizi bozdurun” dedi.

Esnaf: İşe yarar mı? 31 yıldır bu işi yapıyorum, böylesini görmedim..

Babacan'ın sokakta bir vatandaş ile yaşadığı diyaloğu şöyle:

Babacan: Cumhurbaşkanı bir çağrı yaptı. ‘Altın ve dövizinizi bozdurun' dedi.

Vatandaş: Gülerek, ‘Nasıl olacak ki? Dövizim altınım yok ki. Zaten borçluyum.