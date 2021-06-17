DEVA Partisi: İktidar ortakları ülkemizi korku tüneline hapsetti

DEVA Partisi, son dönemde gündeme gelen mafya-siyaset-medya ilişkisi iddiaları ile ilgili yaşanan gelişmelere ve HDP’nin İzmir İl Başkanlığı’nda bir personelin öldürüldüğü saldırıya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. DEVA Partisi’nin açıklaması şu şekilde:

“ÇETELER CİRİT ATIYOR, SUÇ ÖRGÜTLERİ SİYASETLE İŞ TUTUYOR”

*Ülkemiz yeniden siyasal şiddet bataklığında karanlık günler yaşıyor. Sadece son bir senede; gazeteci ve siyasetçilere yönelik en az dokuz fiziksel saldırı gerçekleştirildi. Gazeteciler ve siyasetçiler çete liderleri tarafından açıkça tehdit edildi. Ne var ki tehdit edenler sadece çete liderleri değildi.

*Bu tehdit korosuna, şiddet ortamını sona erdirme vazifesini yerine getirmeyen iktidarın büyüklü küçüklü ortakları da katıldı. Neticede bugünkü iktidar; Türkiye'yi çetelerin cirit attığı, suç örgütü liderlerinin siyaset ve bürokrasi ile iş tuttuğu, medyanın bu ilişkilerde aracılık ettiği bir ülke hâline getirdi. Ülkemizi korku tüneline hapsetti.”

“YANLIŞ HESAP MİLLETİMİZDEN DÖNECEK”

*Yönetimdeki zihniyetin sebep olduğu bu tabloya mahkûm değiliz. Yarınlara umutla bakan insanların güven ve huzurla yaşadığı bir Türkiye'yi hukukun üstünlüğüyle tesis edeceğiz.

*Halkımızın ezilen onurunu ayağa kaldıracağız. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Türkiye'yi mafya ve çetelere teslim ederek iktidarını sürdürebileceğini zannedenlere, yanlış hesabın milletimizin iradesinden döneceğini göstereceğimiz günler yakındır.

“HERKESİ DEMOKRATİK SİYASETİ GÜÇLENDİRMEYE DAVET EDİYORUZ”

*DEVA Partisi olarak bugün İzmir'de yaşanan saldırıyı şiddetle kınıyor, katledilen Deniz Poyraz'ın ailesine ve Halkların Demokratik Partisi'ne başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Halkımıza söz veriyoruz: Türkiye'yi hukukun ve adaletin tesis edildiği, özgür ve zengin bir ülke yapacağız.

*Toplumsal barışı mutlaka sağlayacağız. Çünkü biz çetelerle, mafyayla ve şiddetle anılan iktidarın ülkemizi sürüklediği huzursuz ortamı hak etmiyoruz. Ülkemizi şiddet sarmalına sokan zihniyete karşı herkesi demokratik siyaseti güçlendirmeye davet ediyoruz.

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