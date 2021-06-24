DEVA Partisi il başkanı istifa etti

DEVA Partisi Kayseri Kurucu İl Başkanı Begüm Başmısırlı, görevinden istifa etti. DEVA Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölge Koordinatörü İbrahim Gezer, Başmısırlı'nın işlerinin yoğunluğundan dolayı istifa ettiğini açıkladı.

“İŞLERİNİN YOĞUNLUĞUNU GEREKÇE GÖSTERDİ”

Begüm Başmısırlı'nın parti gönüllüsü olarak yoluna devam edeceğini ifade eden İbrahim Gezer şu ifadeleri kullandı:

* Partimizin Kayseri Kurucu İl Başkanı Sn. Begüm Başmısırlı geçen hafta partimizin genel merkezini ziyaret ederek parti yetkililerimizle görüşmüş ve işlerinin yoğunluğu gerekçesiyle il başkanlığını yürütmekte zorlandığını, bu yüzden il başkanlığı görevini bırakarak bundan sonraki süreci bir Deva Gönüllüsü olarak sürdürmek istediğini belirtmiş ve istifa dilekçesi vermiştir.

* Bu talep üzerine parti yetkililerimiz il başkanımızdan Pınarbaşı ilçemizin genel kuruluna kadar görevi sürdürmesini ve ondan sonra ayrılmasını rica etmişler ve bu konuda mutabık kalınmıştır.

* Bu vesileyle takım arkadaşlarıyla birlikte il teşkilatımızın kuruluşunu gerçekleştiren, hizmet binamızın tutulmasını ve faaliyete hazır hale getirilmesini sağlayan ve diğer birçok çalışmayı yürüten kurucu il başkanımız Sn. Begüm Başmısırlı'ya, bundan sonra da yol arkadaşlığımızın devamı inancıyla partimiz adına teşekkürü bir borç biliriz.