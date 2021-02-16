DEVA Partisi’nden Bahçeli’ye ‘Anayasa’ yanıtı

DEVA Partisi, MHP lideri Bahçeli’nin, partisinin grup toplantısında DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan’ı Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili sözleri üzerinden hedef almasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

“GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ MEMLEKETİN HAYRINA ÇALIŞMAMAYA DEVAM ETMEKTEDİR”

“Genel Başkanımız Ali Babacan'ın katıldığı bir internet yayınındaki açıklamalarının çarpıtılmasına iktidarın küçük ortağı Gazi Meclisimizin kürsüsünden katılmıştır” ifadelerine yer veren DEVA Partisi, şu açıklamayı yaptı:

* Ülkemizi derin bir yönetim krizine sokan ve günbegün fakirleştiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde iktidar gücünü kullanabilen küçük ortak, gerçekte Meclisimizin dördüncü partisinin başındadır.

* İktidar yetkisini büyük ortaktan devşiren bu partinin başkanı, geçmişte olduğu gibi, memleketin hayrına çalışmamaya istikrarlı bir şekilde devam etmektedir.

“AÇLIKTAN, YOKSULLUKTAN, ENFLASYONDAN SİZ DE SORUMLUSUNUZ”

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

* Bugün partimize ve genel başkanımıza hakaret eden, tehditler savuran bu kişiye bir kez daha hatırlatmak istiyoruz: sorumluluktan kaçamazsınız. Tıpkı 2001'de olduğu gibi yine iktidar ortağısınız.

* Ülkenin çeteler tarafından yönetilmesinden, siyasal şiddetin hayatımıza girmesinden, akan gözyaşlarından, yargının siyasallaşmasından, açlıktan, yoksulluktan, enflasyondan siz de sorumlusunuz.

“İKTİDARA KAYYUM GİBİ YERLEŞEN ORTAĞIN KONFORUNU KAÇIRMASINA ŞAŞIRMIYORUZ”

DEVA Partisi'nin vatandaşa olan borcunun; özgürlüklerin doyasıya yaşandığı, refahın ve hukukun tesis edildiği yeni bir sistem inşa etmek olduğunun belirtildiği açıklamada, “Bu yoldaki ödevimiz hem yönetim sistemini hem de yöneten zihniyeti değiştirmektir. Biz, sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın iktidara kayyum gibi yerleşen ortağın konforunu kaçırmasına şaşırmıyoruz” ifadelerine yer verildi.