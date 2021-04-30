DEVA Partisi’nden ‘error 404’lü açıklama

Resmi Gazete’de yayımlanan çek düzenlemesinin ardından yaşanan kaos ve Ticaret Bakanlığı’nın devreye girmesiyle ilgili DEVA Partisi’nden açıklama yapıldı. Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ‘error 404’ formatında yayımlandı.

“KURUMSAL KAPASİTE YOK EDİLDİ”

DEVA Partisi’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

*Veri ve bilgiye dayalı hiçbir analiz yapmadan, konunun taraflarıyla istişare etmeden ve oldu bittiye getirilerek yapılan gece yarısı düzenlemelerinin bir diğer örneğini dün tekrar gördük.

*Yapılan yasal düzenlemeyle çeklerin ibrazı yasaklandı, senede bağlı alacakların vade tarihleri ertelendi.

*Türkiye ekonomisinin işleyişinden tümüyle bihaber, piyasanın sağlıklı işleyişini bozan, ticari ilişkileri tıkayan ve anayasaya uygunluğu şüpheli bu kanun düzenlemesi iş dünyasından gelen tepkiler üzerine bir bakanlık açıklamasıyla düzeltilmeye çalışılıyor.

*Tüm bu yaşananlar, taraflı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ülkemizdeki kurumsal kapasiteyi ve sağlıklı, doğru ve tutarlı karar alma süreçlerini nasıl yok ettiğinin bir diğer somut örneği olmuştur.