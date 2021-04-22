Devlet Bahçeli’den 23 Nisan mesajı

MHP lideri Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TBMM’nin 23 Nisan 1920’de açılmasının yakın tarihteki en büyük atılımlardan, en önemli adımlardan birisi olduğunu belirtti.

Bahçeli, “Bu tarihten sonra söz ve karar bizzat ve bilfiil Türk milletine geçmiştir. Milli mücadelenin şaşmaz yol haritası Gazi Meclisin sarsılmaz kararlılığıyla çizilmiştir. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu gerçeği İlk Meclis’in manevi varlığında tecelli ve tescil edilmiştir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesi Meclis’imizin ruhunda yeşermiş ve yükselmiştir. Unutmayalım ki, TBMM hem gazi hem de kahramandır” dedi.

“TBMM DEMOKRASİNİN EBEDİ GÜVENCESİDİR”

Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, “Hiç kuşku yoktur ki, TBMM Türk milletinin ta kendisi, demokrasinin, milli birliğimizin, istiklal haklarımızın, istikbal haysiyetimizin ebedi güvencesidir. TBMM’nin 101’inci açılış yıl dönümüyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı yürekten kutluyorum. TBMM’nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, İlk Meclis’in saygın mebuslarına, ebediyete irtihal etmiş bütün milletvekillerine, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, şu an hayatta olan eski veya yeni tüm milletvekillerimize uzun bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı. DHA