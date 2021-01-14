Devlet, engelli iki oğluyla yaşayan kadından 9 yıl sonra 7 bin TL tedavi masrafı istedi

Bursa’da, eşi Adnan Türken’in (49)9 yıl önce Muradiye Devlet Hastanesi’nde 33 gün tedavi gördüğünü ve 2018’de eşinin hayatını kaybettiğini belirten Safiye Türken’e (50) İl Sağlık Müdürlüğü, 9 yıl sonra tedavi masrafı olan yaklaşık 7 bin TL’lik borç kağıdı gönderdiğini söyledi.

“DEVLET HASTANESİNDE 33 GÜN YATTI”

Karacabey’de yaşadığını ve geçimini zar zor sağladığını belirten Safiye Türken, yaşananları şöyle anlattı; “2011 yılı Aralık ayında kalp krizi geçiren eşim Adnan Türken’i Muradiye Devlet Hastanesi’ne yatırdık. Beş gün yoğun bakımda kalan eşimi başka bir servise naklettiler burada da tam 33 gün yatarak tedavi gördü. Doktorlar, kalp ameliyatı yapabilmeleri için durumunun iyileşmesini beklediler. O sene de Yeşil Kartımızı yenilememiştim. İptal olmuş. Karacebey Kaymakamlığı’na giderek durumu anlattım. Sağolsun Kaymakam bey Dursun Balaban yardımcı oldu. Hemen Genel Sağlık Sigortası (GSS) işlemlerim yapıldı. GSS prim ödememi bankaya yaptıktan sonra sağlık sigortamız devreye girdi.”

BORCU SİGORTANIN KARŞILAYACAĞI SÖYLENMİŞ

Sigorta işlemlerini tamamladıktan sonra hastanedeki eşinin yanına dönen Safiye Türken, bir hemşirenin eline tutuşturduğu yaklaşık 7 bin TL’lik tedavi masrafı ile şoke oldu. Başhemşireye, kendisinin bu borcu ödeyecek durumda olmadığını belirttiğini dile getiren Safiye Türken, “Hemşire bana endişe edilecek bir durum olmadığını, bunun rutin bir işlem olduğunu borcun sigortaya devrolunacağını söylemişti. Ancak, 3 aralık 2020 yılında yani 9 yıl aradan sonra bana İl Sağlık Müdürlüğü’nden 7 bin TL’lik borç kağıdı gönderildi. Doğuştan engelli iki oğlum ile birlikte yaşıyorum. Ben bunu nasıl öderim. Sigortanın karşılayacağı söylenmişti. Yetkililerden destek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“FATURA GÖNDERİLMESİ KABUL EDİLEMEZ”

Yaşananlara tepki gösteren CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da, “Sosyal devlet olmanın gereği vatandaşına ücretsiz sağlık hizmeti vermektir. Sosyal güvencesi olmayan üstelik sosyal desteğe ihtiyacı olan vatandaşımıza hastaneden fatura çıkarılması ve yıllar sonra tebligat gönderilmesi kabul edilemez. Bu üzücü olay bir kez daha genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylediği Aile Destekleri Sigortası’nın yürürlüğe girmesi gerektiğini ortaya koyuyor” diye konuştu.