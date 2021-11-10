Devlet erkânı Ata’nın huzurunda

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yılında ülkenin 81 ilinde törenlerle anılıyor. Atatürk için ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ederek, Ata'nın huzuruna çiçek bıraktı. Anıtkabir'deki törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakmasının ardından saatler 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu. Erdoğan ve beraberindeki heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

RUHUN ŞAD OLSUN

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı: Bizlere emanet ettiğiniz cumhuriyetimizi büyütmeye, kalkındırmaya devam ediyoruz. Eğitim, sağlık, sanayi başta olmak üzere elde ettiğimiz başarılarla 2023 hedeflerimize kararlılıkla devam ediyoruz. Ruhun şad olsun.

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