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Devlet hastanesi harabeye döndü

Foça sahilinde bulunan ve iki yıl önce kapısına kilit vurulan hastane talan edildi. Halk, ‘Milli servet heba oluyor’ dedi, iktidara çağrı yaptı.

Gökmen ULU
Güncellenme: 05:49, 19/04/2021
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Devlet hastanesi harabeye döndü

İzmir Foça sahilindeki 25 yataklı devlet hastanesi, 1932'de açıldı. Hayırsever Necla-Reha Midilli çifti, hastaneyi geliştirmek ve gereksinimlerini karşılamak için bağış yaptı. Sağlık Bakanlığı, 50 yataklı yeni hastane yaptırınca 87 yıl boyunca şifa dağıtan hastane Mart 2019'da kapatıldı. Bina iki yılda harabeye döndü. İçindeki tıbbi cihazlar ve eşyalar talana uğradı ve tahrip edildi.

HASTANE TEKRAR HİZMET VEREBİLİR
Hastanede poliklinikler acil servis ameliyathane yoğun bakım vardı. MHP'li Osman Mert, “Biz, farklı poliklinikler ile hastanemizin tekrar canlandırılabileceğini düşünüyoruz. Bir geriatri merkezi olabilir” dedi.

‘MASRAFLARI KARŞILARIZ'

Foçalılar, “Milli servet heba olmasın” diyerek Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Reha – Necla Midilli Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Foça Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Osman Mert, Sağlık Bakanlığı'na başvurduklarını belirtip “Biz, hastane binasının tamir masraflarını karşılamaya hazırız dedik. 19 ay geçti, hiçbir adım atılmadı” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:05:50,