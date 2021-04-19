Devlet hastanesi harabeye döndü

İzmir Foça sahilindeki 25 yataklı devlet hastanesi, 1932'de açıldı. Hayırsever Necla-Reha Midilli çifti, hastaneyi geliştirmek ve gereksinimlerini karşılamak için bağış yaptı. Sağlık Bakanlığı, 50 yataklı yeni hastane yaptırınca 87 yıl boyunca şifa dağıtan hastane Mart 2019'da kapatıldı. Bina iki yılda harabeye döndü. İçindeki tıbbi cihazlar ve eşyalar talana uğradı ve tahrip edildi.

‘MASRAFLARI KARŞILARIZ'

Foçalılar, “Milli servet heba olmasın” diyerek Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Reha – Necla Midilli Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Foça Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Osman Mert, Sağlık Bakanlığı'na başvurduklarını belirtip “Biz, hastane binasının tamir masraflarını karşılamaya hazırız dedik. 19 ay geçti, hiçbir adım atılmadı” dedi.