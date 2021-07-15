Devlet kanal yaptı, suyu unuttu

Ceyhun ÖZGÖNÜL / SÖZCÜ

Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Kaldırım, Asmalı, Gebeören, Yeşilköy, Kaldırım, Tahiriye, Zeynepli köyü arazisine, bu köylerdeki tarımsal ürünlerin sulanması için Devlet Su İşleri tarafından yaptırılan kanalete, işin bitmesinden itibaren geçen bir buçuk yıldır su verilmemesi yöre çitçilerini isyan ettirdi.

Portakal bahçesinin hemen yanından geçen kanaletlerde bir damla su olmaması nedeniyle mağduriyetini sosyal medyadan paylaşan yöre çiftçilerinden Adem Çelik, “Şaka gibi. Bahçemizin yanından yıllardır kanalet geçiyor, Ceyhan nehri ise sadece 4 kilometre uzaklıkta ama devlet buraya su vermiyor” dedi.

SUSUZLUKTAN PORTAKAL BAHÇEM KURUYACAK

Çektiği videoda portakal bahçesinin kuraklık görüntüsünü ve içerisi toprakla, otla dolmuş kanaletlerin halini gösteren çiftçi Adem Çelik, “Yaklaşık 10 köy su bekliyoruz. Su gelecek diye tarlalarımızı bahçe yaptık. Şimdi buradan gürül gürül su akması lazım. Fakat DSİ, iş teslimatında bir eksiklik olduğu gerekçesiyle firma ile ters düşmüş ve iş teslim alınmamış görüldüğü için kanalete su verilmiyormuş. DSİ ile firma arasında sorun olabilir ama bunun sıkıntısını niye çiftçiler çeksin. Üretim yapılmazsa millet ne yiyip içecek. Su vermeyecektiniz neden kilometrelerce uzunluğundaki bu kanaleti yaptınız. Portakal bahçem suya hasret, ürünlerim kurudu kuruyacak. Tankerlerle su getirip koca bahçe sulanır mı?” diye tepki gösterdi.

TÜRKİYE TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ OLAY

Öte yandan Son yıllarda yaşanan su sıkıntısı ürün ekimini yasaklatacak boyutlara ulaştı. Türkiye tarımının önemli bölgelerinden Çukurova'da, sulama birlikleri tarafından çiftçilere mesaj gönderilerek su sıkıntısı nedeniyle, şimdiden lahana, pırasa gibi güzlük (kışlık) ürün ekiminin yasaklandığı bildirildi.

ÇİFTÇİLERE “EKİM YAPMAYIN” MESAJI

Bu mesajlardan birisi de Adanalı üretici Sabri Gül'ün telefonuna geldi. Çukurova'da sulama birlikleri tarafından yüzlerce çiftçiye gönderilen mesaj şöyle:

“Sayın çiftçilerimizin dikkatine: Barajlarımıza giren su miktarlarının daha da düşmesi nedeniyle ve mevcut sulama suyunun periyodunu uzatabilmek ve suyu daha tasarruflu kullanabilmek adına rotasyon programında değişiklik yapılmıştır. 25.07.2021 tarihinde kanallarımızda rotasyon uygulaması başlayacaktır. Mevcut suyun güzlük ürüne yeterli olmayacağı nedeniyle ekim yapılması yasaklanmıştır bilgilerinize. Su vatandır suyumuzu koruyalım.”

Sulama birliklerinin yasaklama kararı nedeniyle kış sebzeleri olmasına rağmen Çukurova'da erkenci olarak yetiştirilen lahana, ıspanak, pırasa, marul, maydanoz gibi ürünlerin ekimi yasaklanmış oldu. Yasak kararıyla, bu sebzelerin erkenci olarak değil, yağışların artacağı kış aylarında yetiştirilmesi, böylece bu sebzeler için ekstra su tüketiminden kaçınılması öngörülüyor.